Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Quel projet d’Apple a récemment été relégué aux oubliettes ?

Réponse

Après une décennie d’investissements estimés à « plusieurs milliards », le projet Titan, qui devait donner le jour à une voiture électrique autonome signée Apple, a été enterré. Quelque 2000 employés l’ont appris le 27 février dernier, selon Bloomberg.

50 $ à récupérer

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La Cour supérieure du Québec a récemment autorisé une action collective contre les frais de déverrouillage de 50 $ imposés entre 2014 et 2017 par Fido, Rogers, Bell, Telus et Vidéotron.

Si vous avez payé 50 $ pour déverrouiller votre téléphone entre 2014 et 2017, un remboursement vous attend peut-être. La Cour supérieure du Québec a en effet autorisé le 26 février une action collective contre Fido, Rogers, Bell, Telus et Vidéotron. Selon le cabinet LPC Avocat, qui mène la charge avec Renno Vathilakis, ces fournisseurs « ont généré des centaines de millions de dollars en imposant des frais aux consommateurs de 50 $ plus les taxes pour déverrouiller leurs téléphones mobiles », alors qu’ils auraient simplement pu commander des appareils déverrouillés.

Inscrivez-vous à l’action collective

Sonnettes indiscrètes

IMAGE EXTRAITE DU SITE DE CONSUMER REPORTS Selon la plus récente enquête de Consumer Reports, les sonnettes à bas prix de marques Eken et Tuck comportent au moins quatre failles graves, qui permettent notamment à un pirate d’accéder à votre réseau internet.

Si vous pensiez réaliser de belles économies en acquérant des sonnettes vidéo bon marché sur Amazon ou chez Walmart, la plus récente enquête de Consumer Reports devrait vous alarmer. Ces sonnettes de marques Eken et Tuck vendues moins de 50 $ sur Amazon comportent au moins quatre failles graves, qui permettent notamment à un pirate d’accéder à votre réseau internet, de prendre le contrôle de l’appareil et d’accéder aux images simplement avec le numéro de série. Amazon et Walmart ont réagi rapidement : le lendemain du reportage, ces deux marques n’étaient plus offertes sur leurs sites.

Lisez le reportage de Consumer Reports (en anglais)

Montage facile

IMAGES FOURNIES PAR YOUTUBE La version bêta gratuite de YouTube Create, une appli de montage très intuitive, est maintenant offerte au Canada, mais seulement pour Android et cinq mois après le lancement dans huit pays.

Sans être le plus puissant des outils de montage, le logiciel YouTube Create est probablement ce qui se fait de plus intuitif. Et sa version bêta gratuite est maintenant offerte au Canada, mais seulement pour Android et cinq mois après le lancement dans huit pays. On a surtout apprécié lors de nos tests la synchronisation du montage avec de la musique – avec des milliers de titres libres de droits – et les filtres, qui vont du psychédélique au discret avec des textures, des reflets et même une transformation pour lunettes 3D.

Apprenez-en plus sur YouTube Create

Cher du gig

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE À 7,36 $ en moyenne pour 1 Go de données mobiles, le Canada est un des 10 pays les plus coûteux au monde à ce chapitre, selon une récente étude publiée par la firme montréalaise HelloSafe.

À 7,36 $ en moyenne pour 1 Go de données mobiles, le Canada est un des 10 pays les plus coûteux au monde à ce chapitre. Ce gigaoctet coûte 26 fois plus cher qu’en France (0,28 $), « et même près de 245 fois plus cher qu’en Israël (0,03 $) », note-t-on dans une récente étude publiée par la firme montréalaise HelloSafe. Faible consolation, la donnée est plus coûteuse dans des pays comme le Zimbabwe (59,97 $), le Turkménistan (15,65 $), le Yémen (10,98 $) et les États-Unis (8,22 $).

Consultez l’étude de HelloSafe