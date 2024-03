Ce montant est jugé « proportionné aux revenus mondiaux d’Apple et nécessaire pour être dissuasif », a indiqué l’exécutif européen. Il reproche au géant californien d’avoir « imposé des restrictions » pénalisant les services alternatifs d’écoute de musique en streaming au profit de sa propre application Apple Music.)

(Bruxelles) La Commission européenne a infligé lundi à Apple une amende de 1,84 milliard d’euros pour non-respect des règles de concurrence de l’UE sur le marché de la musique en ligne, une sanction inédite contre laquelle le géant américain a décidé de faire appel.

Agence France-Presse

Spotify, très populaire plateforme de streaming musical, avait saisi Bruxelles contre les pratiques du géant californien, jugées contraires aux règles européennes de « concurrence loyale » et qui ne permettent pas selon lui de « garantir la liberté de choix aux consommateurs et un environnement équitable aux développeurs »

Au terme d’une enquête formelle ouverte en juin 2020, l’exécutif européen a donné raison au requérant.

« Pendant une décennie, Apple a abusé de sa position dominante sur le marché de la distribution d’applications d’écoute de musique en streaming » via sa boutique d’applications AppStore, a expliqué la commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager.

Le groupe à la pomme a ainsi mis en place des restrictions pour empêcher les développeurs d’applications de promouvoir auprès des usagers sur iPhone et iPad « des services alternatifs et moins chers disponibles en dehors de l’écosystème Apple », le Music, a-t-elle ajouté.

« Ceci est illégal : en vertu des règles antitrust de l’UE, nous avons donc aujourd’hui infligé à Apple une amende de plus de 1,8 milliard d’euros », a-t-elle indiqué.

Le groupe devra par ailleurs mettre fin aux pratiques épinglées et s’abstenir à l’avenir d’adopter des dispositifs équivalents.

C’est la première fois que l’UE sanctionne Apple pour infraction aux règles de la concurrence.

Ce montant est jugé « proportionné aux revenus mondiaux » du groupe de Cupertino (Californie) et « nécessaire pour être dissuasif », a précisé l’exécutif européen dans un communiqué.

« Une telle amende forfaitaire était nécessaire, car une partie importante du préjudice est non monétaire et ne peut être correctement prise en compte en se fondant sur les recettes […] Et l’amende doit être suffisante pour dissuader Apple de répéter la présente infraction ou une infraction similaire », insiste la Commission.

L’objectif est également de « dissuader d’autres entreprises de taille similaire et disposant de ressources similaires de commettre la même infraction ».

Apple a aussitôt annoncé qu’il ferait appel de l’amende infligée.

Le groupe a déploré une sanction « prise en dépit de l’incapacité de la Commission à découvrir la moindre preuve crédible d’un préjudice causé aux consommateurs ». L’amende « ignore les réalités d’un marché florissant, compétitif et en croissance rapide », a réagi le géant américain.

Apple accuse de son côté Spotify de chercher à profiter « sans payer » des avantages de l’App Store et de ses « outils et technologies » qui « ont contribué à faire » de la plateforme suédoise « l’une des marques les plus reconnaissables au monde ».