Qu’est-ce que le « projet Nessie », qui aurait rapporté plus de 1 milliard US à Amazon ?

Selon la Federal Trade Commission (FTC), il s’agit d’un algorithme qu’aurait utilisé Amazon jusqu’en 2019. Il permettait d’augmenter les prix tout en s’assurant que les compétiteurs fassent de même, sans quoi la hausse était annulée.

Dans l’œil du REM

CAPTURES D’ÉCRAN Remexit offre gratuitement des horaires en temps réel et permet de concocter des trajets en conjuguant REM, métro et autobus.

Fort de son expérience dans les horaires du métro de Montréal avec son appli Metroxit, un jeune développeur, Charles Jeremy Colnet, a appliqué dans ses temps libres le même concept au Réseau express métropolitain (REM). Remexit offre gratuitement des horaires en temps réel et permet de concocter des trajets en conjuguant REM, métro et autobus. Signe des temps, il y a intégré les alertes et notifications de pannes, pour les trains et même pour les ascenseurs.

Peaufiner son image

PHOTO FOURNIE PAR LG En 2023, le téléviseur LG OLED evo C3 est la référence pour tout amateur de belles images, un bon compromis entre les modèles B3 et G3.

Personne ne sera surpris de la qualité de l’image du téléviseur LG OLED evo C3, mais on y a ajouté quelques fonctions plutôt ingénieuses, comme du contenu musical gratuit regroupé par thème. D’autres, comme le Bureau à la maison qui permet de contrôler son PC, nous ont laissé plutôt songeur. En 2023, il fait peu de doute que ce téléviseur est la référence pour tout amateur de belles images, un bon compromis entre les modèles B3 et G3.

Saut de puce Apple

PHOTO LA PRESSE Depuis lundi, on peut lire La Presse+ sur un ordinateur Mac équipé d’une puce Apple Silicon, à partir de la M1 introduite en 2020.

Une possibilité jusqu’à tout récemment réservée aux patenteux informatiques, lire La Presse+ sur son ordinateur est maintenant accessible au commun des mortels depuis lundi. Enfin, une partie d’entre eux, ceux qui disposent d’un ordinateur Mac avec puce Apple Silicon, à partir de la M1 introduite en 2020. L’expérience n’est pas aussi intuitive qu’avec une tablette et, Apple n’ayant jamais doté ses ordinateurs d’écrans tactiles, la navigation repose sur le pavé tactile, les flèches et la souris. Mais elle est fonctionnelle et nous a bien dépannés le week-end dernier, pour remplacer une tablette oubliée à la maison.

Le meilleur danseur en ville

IMAGE FOURNIE PAR UBISOFT L’édition 2024 de Just Dance n’offre pas de révolution majeure par rapport à celle de 2023, quelques améliorations cosmétiques, plus de compatibilité et une liste de 40 nouvelles chansons.

L’édition 2024 de Just Dance n’offre pas de révolution majeure par rapport à celle de 2023, quelques améliorations cosmétiques, plus de compatibilité et une liste de 40 nouvelles chansons. L’important, c’est que la prémisse demeure la même : danser, seul, en groupe ou en ligne, sur des chorégraphies inventives, dans des décors surprenants avec le plus d’entrain possible. On ne change pas un concept gagnant depuis 2009. Deux petites notes viennent tempérer notre amusement : les délais de chargement de l’interface et l’impossibilité de créer sa propre liste de lecture.