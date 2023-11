L’édition 2024 de Just Dance n’offre pas de révolution majeure par rapport à 2023, quelques améliorations cosmétiques, plus de compatibilité et une liste de 40 nouvelles chansons. L’important, c’est que la prémisse demeure la même : danser, seul, en groupe ou en ligne, sur des chorégraphies inventives, dans des décors surprenants avec le plus d’entrain possible. On ne change pas un concept gagnant depuis 2009.

En fait, il y a bien une nouveauté notable dans Just Dance 2024, lancé le 24 octobre dernier : on peut maintenant jouer en ligne avec ceux qui ont acheté l’édition 2023. Ce sympathique ajout qui permet surtout d’augmenter dès le départ le nombre de participants disponibles dans les défis.

On retrouve ici l’interface remodelée de l’an dernier, avec des tuiles sombres et un classement plus clair dans les nombreux modes de jeu offerts. Et on a l’embarras du choix, au point où la recrue dans Just Dance ne saura pas trop où donner de la tête si elle veut les explorer.

Suivi actif

Bien en évidence, d’entrée de jeu, on peut bien sûr tout simplement plonger dans les nouveaux hits, surtout de la musique pop, qu’on a notés par difficulté. Le principe est toujours le même : il faut imiter, comme dans un miroir, les gestes du danseur à l’écran tandis qu’une bande défilante tout en bas vous renseigne sur la suite de la chorégraphie. Plus vous imitez bien le danseur, plus vous récoltez de points et avez droit à des compliments du genre « Super ! » ou « Parfait ! ». Votre jauge de points monte au fur et à mesure et le gagnant se dandine à l’écran.

IMAGE FOURNIE PAR UBISOFT

Comme le jeu ne suit que la manette ou le téléphone que vous avez en main, on peut bien sûr tricher et obtenir un bon score même en restant assis.

Vous pouvez jouer seul et faire rire de vous par la famille, avec des adversaires en mode local qui disposent de leur propre joy-con, manette ou appli sur téléphone cellulaire, et en ligne.

Outre le mode jeu tout simple, on dispose d’un mode entraînement sur les chansons plus énergiques avec un décompte des calories et un mode Challenge contre des joueurs du monde entier – encore dominé, selon notre expérience, par les Brésiliens.

Indispensable Just Dance+

Chaque chorégraphie est unique et dansée dans un décor psychédélique sur mesure. Cette année, par exemple, vampire d’Olivia Rodrigo se passe dans un gymnase, Titi Me Pregunto de Bad Bunny devant un barbecue, et Don’t Cha de Pussycats Dolls sur un toit au milieu d’une ville ultracolorée. On l’a déjà relevé, la majorité des 40 nouvelles chansons sont de mouture pop, avec des hits comme Butter de BTS, Say my Name de ATEEZ et Treasure de Bruno Mars. On a fait quelques timides efforts pour intégrer d’autres genres, avec par exemple you should see me in a crown de Billy Eilish, Chaise Longue de Wet Leg et Cradle de Sub Urban. On joue sur la nostalgie avec I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston et une reprise par The Just Dancers de l’increvable Tainted Love. Aucune chanson francophone, constate-t-on.

IMAGE FOURNIE PAR UBISOFT

Pour un choix plus vaste, il faut adhérer au service Just Dance+, 29,99 $ par année pour un catalogue de quelque 300 chansons. L’acheteur de Just Dance 2024 dispose d’un essai gratuit d’un mois, sans renouvellement automatique, nous rassure-t-on. Pour quiconque a des goûts musicaux qui dépassent les radios commerciales du moment, ce catalogue est l’ingrédient indispensable à des compétitions réussies. On y retrouve aussi bien ABBA que The Fox, du Marvin Gaye ou Cindy Lauper. On constate d’ailleurs, devant certaines chorégraphies datant de plusieurs années, à quel point on a amélioré les animations depuis ce temps.

Délais et listes de lecture

Une seule chose vient tempérer notre amusement : les délais de chargement de l’interface. Comme tout est en ligne par défaut – on peut choisir de télécharger les chansons à la pièce –, on compte sur les serveurs d’Ubisoft. Une fois sur deux, dans notre cas, on a noté des ralentissements, vraisemblablement causés par une demande trop grande.

Et si on a accès à des listes de lecture déjà construites, sur des thèmes comme les chansons de Disney, on ne peut pas nécessairement faire jouer toutes les chansons si on n’a pas un abonnement Just Dance+. Et il est impossible de créer sa propre liste de lecture.

À part ces quelques réserves, on a encore une fois entre les mains un jeu unique qui fait tout pour remplir sa mission première : être le meilleur jeu vidéo musical disponible sur le marché. Un exploit notable.