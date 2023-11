Personne ne sera surpris, la gamme des téléviseurs OLED de LG offre la meilleure image sur le marché, à un prix aujourd’hui un peu moins fou. La surprise pour la toute récente OLED evo C3, c’est qu’on y a ajouté quelques fonctions plutôt ingénieuses. On aimerait toutefois que son Bluetooth soit plus facile à gérer.

On aime

LG propose depuis maintenant une dizaine d’années une gamme de téléviseurs OLED qui ne font que récolter de bonnes critiques. Comme le veut la tradition, le consommateur a le choix entre l’entrée de gamme, le modèle B, le haut de gamme G et le modèle que nous avons testé, ici la evo C3, dans sa version 65 pouces.

Ruineux il y a à peine quatre ans, au-delà de 4000 $, ce modèle est vendu 2400 $ en 2023, avec de constants rabais de quelques centaines de dollars. D’accord, c’est près du double des modèles non OLED qu’offrent notamment Hisense et Samsung, mais la qualité de l’image est inégalée.

La clé de la domination des téléviseurs OLED est qu’ils sont composés d’une seule plaque de diodes électroluminescentes, capables de passer du noir pur au blanc avec les millions de couleurs intermédiaires. Les autres technologies ont quelques variantes, avec un rétroéclairage de diodes bleues ou jaunes, mais toutes utilisent deux panneaux. Le premier envoie la lumière, le second la filtre selon la couleur demandée. On n’obtient ainsi jamais le noir parfait de l’OLED, surtout remarquable dans les images se déroulant dans des décors sombres, dans les menus et dans les jeux vidéo misant sur des contrastes marqués.

Notre OLED evo C3, donc, offre une image magnifique avec un contraste infini, qu’on regarde la télé en direct, un film sur Netflix ou Tou. tv et, surtout dans notre cas, est totalement adaptée au jeu vidéo. Il s’agit évidemment d’un téléviseur 4K de 3840 x 2160 pouvant aller jusqu’à 120 Hz de taux de rafraîchissement, doté de toutes les spécifications pour amateur exigeant comme le Dolby Vision, les HDR 10 et le HLG. On dispose de dix modes préréglés pour l’image, pour l’adapter par exemple à un contenu plus flou au cinéma, moins brillant pour un jeu vidéo ou très vif pour les sports. On note, en passant, qu’on peut rapidement régler la luminosité pour les pièces sombres, selon trois variantes, pour ne pas être trop ébloui.

Fait à noter, il s’agit d’un des rares téléviseurs à écran plat dont on a soigné la sortie audio, avec des haut-parleurs de 40 watts. On offre ici quatre entrées HDMI 2,1, avec une eARC pour le retour audio, et trois entrées USB. Pour ceux qui se sont battus avec les entrées à l’arrière d’une télé accrochée au mur, une bonne nouvelle, ici : toutes les entrées, même celle de l’antenne, sont maintenant sur le côté.

On a conçu au cours des années une interface complémentaire quand le téléviseur détecte un jeu vidéo, « un optimiseur » qui permet en un coup d’œil de voir les informations les plus importantes, la luminosité, le taux de rafraîchissement et la latence réduite notamment. Très peu de paramètres peuvent être modifiés ici, c’est plus souvent dans la console qu’il faut aller jouer.

Côté logiciel, la OLED evo c3 est agile, un peu plus que la CX datant de 2020 qui est notre étalon, avec son ProcesseurIAα 9 4K de sixième génération. Assez leste pour offrir toute une panoplie de fonctions plutôt ingénieuses, même si leur utilité nous a parfois laissé songeur. On a par exemple maintenant dès l’écran d’accueil quatre sous-menus qui offrent un feu d’artifice de fonctions. Dans « Bureau à domicile », on retrouve la possibilité de se brancher à des services infonuagiques comme Google Drive et Windows 365, des messageries comme Messenger, et même d’accéder à son ordinateur PC à distance. Tant mieux, mais on se demande qui voudra réellement travailler sur son téléviseur avec, comme seul outil, sa télécommande Magic et son pointeur virtuel.

La deuxième section est intéressante : c’est ici qu’on a compilé les services de jeu vidéo infonuagiques comme GeForce Now, Luna, Utomik, Blacknut Cloud, Boosteroid Cloud. La performance, ici, varie selon le service et le jeu. Notre test de GeForce Now était plutôt convaincant, celui de Luna acceptable avec des ralentissements pour un jeu sur trois.

On peut en outre configurer dans la section Sports les résultats des matchs de nos équipes préférées, afficher deux contenus en même temps à l’écran (par exemple une chaîne hertzienne et une des quatre entrées HDMI) et contrôler quelques appareils domotiques dans la section « Plateforme pour la maison ». Cette dernière possibilité est d’un intérêt médiocre, elle ne permettait que l’affichage de deux des dizaines d’appareils que nous utilisons, ceux de TP-Link.

Enfin, et il y a là un bon potentiel, la section Musique regroupe quelques services, dont Spotify et YouTube, et surtout des chaînes maisons appelées Ambiance LG. On a le choix entre du contenu musical gratuit regroupé sous des thèmes comme Méditation, Café, Camping, Été, Automne.

Enfin, la télécommande Magic comprend un micro qui active un assistant vocal LG plutôt brillant. Nous avons pu ainsi commander une série en particulier sur Netflix, afficher la météo, passer à une entrée HDMI précise ou demander de baisser le volume sonore.

On aime moins

Comme nous le notons depuis des années, on n’a pas tellement pensé chez LG à ceux qui utilisent un casque d’écoute Bluetooth pour la télévision. Avec son Bluetooth 5,0, pas le plus récent en ville, notre OLED evo C3 ne détecte que rarement notre casque d’écoute. Il faut ensuite multiplier le pitonnage, sept commandes au total, pour le sélectionner et l’activer.

C’est peut-être marginal mais il s’agit d’une absence marquante dans notre cas : l’application Tablo pour contrôler un enregistreur numérique, que nous utilisons tous les jours, n’est plus disponible dans la boutique LG. Cette application n’était plus mise à jour dans cette boutique depuis belle lurette.

Non seulement les téléviseurs OLED de LG demandent un investissement conséquent, mais leur prix baisse très lentement. La C1 de 65 pouces datant de 2021, par exemple, est encore vendue 2200 $.

On achète ?

Il fait peu de doute que ce modèle est la référence en 2023 pour tout amateur de belles images. Il s’agit en plus d’un beau compromis entre les OLED B3 et G3 de LG, plus puissant et lumineux que le premier, disposant essentiellement des mêmes fonctions que le second.

Évidemment, on peut légitimement refuser de payer deux fois plus cher puisque d’excellentes télévisons 4K non OLED vont satisfaire la majorité des utilisateurs. Le test ultime demeure celui en salle de démonstration : si la différence qu’offre une OLED ne vous saute pas aux yeux, vous n’êtes pas le public cible.