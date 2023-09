Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Quel emoji est devenu, de façon improbable, un signe de ralliement pour l’extrême droite française sur X ?

Réponse

L’enseigne de barbier. Par sa ressemblance avec un poteau, l’emoji est utilisé de façon cynique depuis qu’un jeune motocycliste d’origine africaine, Ibrahima Bah, est mort après avoir percuté un poteau lors d’une intervention policière en 2019.

13 minutes de recherche

13 minutes. C’est le temps moyen que prend un abonné à un service de diffusion en continu comme Netflix ou Disney+ pour trouver un film ou une série à regarder, selon une étude menée par le fabricant de lecteurs vidéo Roku. Plus on est jeune, plus la recherche est longue, de 18 minutes pour les 18-24 ans jusqu’à 9 minutes pour les 55 ans et plus. Le « streamer » canadien moyen consacre 22 heures par semaine à l’écoute, et il est abonné à 3,5 services.

Payant d’être patient

PHOTO BARTOSZ BANKA, AGENCE FRANCE-PRESSE Les amateurs de nouveautés sont prompts à sauter sur les mises à jour.

Les amateurs de nouveautés, et nous en faisons partie, sont prompt à sauter sur les mises à jour comme celle offerte par iOS 17. La prudence est pourtant de mise, surtout pour les utilisateurs inexpérimentés, rappellent des experts de GeoNode, firme spécialisée dans les serveurs proxys. Techniquement, les plus pressés deviennent des « testeurs bêta » et peuvent faire les frais des incompatibilités, des piles qui se déchargent vite et de crashes. Ces bogues sont généralement corrigés dans des versions améliorées offertes quelques semaines après le grand lancement.

Socle à tout faire

PHOTO FOURNIE PAR GOOGLE C’est par son socle ingénieux, qui fait office de chargeur doublé d’un haut-parleur aussi puissant qu’un Google Nest, que la Pixel Tablet de Google se distingue.

La Pixel Tablet de Google ne se distingue pas particulièrement par ses caractéristiques techniques, quoiqu’elle fasse un travail plus qu’honnête pour les tâches au quotidien. C’est son socle ingénieux, un chargeur doublé d’un haut-parleur aussi puissant qu’un Google Nest, qui en fait l’originalité. La connexion à la tablette est instantanée, et on a presque l’équivalent d’un Echo Show d’Amazon ou d’un Nest Hub. Presque, car on ne dispose pas d’autant de fonctions. Et le prix, à 699 $, est bien élevé si on ne cherche qu’une tablette Android.

Jammer plus facilement

IMAGE FOURNIE PAR SPOTIFY La nouvelle fonction de Spotify Jam permet d’inviter jusqu’à 32 utilisateurs à contrôler la liste de lecture, notamment par Bluetooth, texto, code QR et WhatsApp.

Les abonnés payants de Spotify disposent maintenant d’un nouveau mode simplifié d’écoute de groupe appelé Jam. Selon le test que nous avons pu faire à l’avance, on dispose d’une demi-douzaine de possibilités d’inviter jusqu’à 32 utilisateurs à contrôler la liste de lecture, notamment par Bluetooth, texto, code QR et WhatsApp. Une fonction plutôt ingénieuse : Jam propose des chansons sur la liste commune basée sur les goûts des participants à la fête. Et ceux-ci, s’ils sont à proximité, peuvent tous diffuser sur leur téléphone la musique.