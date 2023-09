La Pixel Tablet se colle par aimantation à un socle, qui fait office de chargeur et de haut-parleur plus puissant.

Sans être haut de gamme, la Pixel Tablet de Google est un appareil agile, bien conçu et qui répond aux besoins de l’utilisateur au quotidien. C’est son chargeur doublé d’un haut-parleur qui le distingue, même si elle est plutôt coûteuse et qu’on aurait aimé que l’idée soit poussée plus loin.

On aime

Avant de parler vitesse et étalonnage, notons ce qui est le plus frappant dans la Pixel Tablet : son socle, qui fait office de chargeur et de haut-parleur d’appoint.

La tablette se colle par magnétisme au socle et, grâce au connecteur à son dos, transmet le son à ce haut-parleur. La connexion est instantanée, ne requiert pas de longs ajustements et l’installation est intuitive. La Pixel Tablet devient alors presque l’équivalent d’un Echo Show d’Amazon ou d’un Google Nest Hub, un gros écran de 11 pouces avec un haut-parleur puissant.

Et si la Pixel Tablet a ses propres quatre petits haut-parleurs qui livrent une qualité honnête, le socle est un véritable appareil d’écoute, digne d’un Google Nest. La basse est riche, les détails des pièces musicales bien rendus avec ce haut-parleur « pleine gamme » de 43,5 mm.

Une fois sur son socle, la Pixel Tablet offre quelques modes d’affichage en attente. On peut notamment avec le mode Console contrôler ses appareils domotiques, la transformer en cadre numérique, y afficher la météo ou l’écran de veille de son choix. Elle reste à l’affût pour toute commande commençant par Ok Google.

Sortie cet été, il s’agit de la première tablette de Google depuis belle lurette et la seule à être équipée de la puce maison Tensor G2, avec 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage. Nos tests d’étalonnage Geekbench 6 lui donnent une puissance de processeur légèrement inférieure à un Galaxy Tab 7 et un iPad 9, des appareils haut de gamme datant respectivement de trois et deux ans. La Pixel Tablet n’est donc pas un appareil d’entrée de gamme et on le constate rapidement en la manipulant. Les applications s’affichent rondement, la navigation sur l’internet s’effectue sans délai notable et elle est agile quand on y fait jouer du contenu vidéo.

Une bonne tablette, sans doute, parfaite pour un usage au quotidien sans être la meilleure. Les jeux vidéo moins exigeants y sont parfaitement jouables, les plus gourmands donnant occasionnellement des soubresauts.

La Pixel Tablet est équipée de deux caméras de 8 MP, avant et arrière. Il ne s’agit évidemment pas de son argument de vente principal, mais la qualité de ce qu’elles livrent, en photo ou en vidéo, est très honnête. Les couleurs sont plutôt fades, mais sa capacité de contraste et de mise au point est appréciable.

L’écran de 1600 par 2560 pixels, pour une densité de 276 ppp, est lumineux à 500 nits et très net. Son angle de visionnement est toutefois très limité, de sorte qu’on perd en clarté dès qu’on le regarde à un angle de plus de 30 degrés.

Pour l’authentification, en plus du NIP, on dispose d’un lecteur d’empreintes digitales caché dans le bouton d’alimentation en haut à droite.

Comme tout appareil Pixel, le système d’exploitation est chouchouté et on dispose des premières mises à jour d’Android pendant cinq ans. Le contenu ou les tâches effectuées se transfèrent automatiquement d’un téléphone Pixel, les écouteurs Pixel Buds s’y connectent dès l’allumage et on dispose de l’Efface magique, de la retranscription et la traduction instantanées.

On aime moins

La Pixel Tablet n’est pas tout à fait un Echo Show ou un Nest Hub. Sa console de veille est moins complète, on ne peut pas par exemple y contrôler un ensemble de fonctions ou voir en un coup d’œil les dizaines d’informations offertes par ces écrans intelligents. Ne croyez pas, donc, que la Pixel Tablet les remplacera adéquatement.

Pour 699 $, on n’a pas une tablette de la même qualité que les meilleures offres d’Apple ou de Samsung. On paie le prix du socle, évidemment.

Pas de reconnaissance faciale pour le déverrouillage, et pas de prise 3,5 mm qui aurait permis de brancher la Pixel Tablet sur une chaîne stéréo, par exemple.

Un sondage récent de la firme DesignRush confirme notre expérience : le service à la clientèle de Google n’est pas au point. C’est sa grande faiblesse, selon ce classement.

On achète ?

Une bonne tablette, qui se transforme sur commande en un appareil de diffusion audio nettement supérieur de ce point de vue à ses compétiteurs, c’est ce qu’offre la Pixel Tablet. Son prix est par contre un peu trop élevé pour un utilisateur qui ne serait pas séduit par son chargeur-haut-parleur.

L’achat est tout de même recommandable.