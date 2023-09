iPhone 15 et iPhone 15 Pro

Personne n’est dupe, les quatre modèles d’iPhone 15 annoncés par Apple début septembre ne révolutionnent rien. Mais ils proposent quelques petites améliorations bien pensées, comme un bouton Silence complètement redessiné, des échanges simplifiés entre téléphones et, bien sûr, l’arrivée de l’USB-C. Et ils sont d’une puissance laissant loin derrière la compétition.

On aime

Nous avons eu en main deux des quatre modèles lancés par Apple cette année, l’iPhone 15 et sa version plus coûteuse, l’iPhone 15 Pro. Commençons par le premier qui, comme c’est devenu la tradition, reprend les caractéristiques principales de l’iPhone 14 Pro de l’an dernier. Pour 270 $ de moins, tout de même.

Notre iPhone 15 dispose donc maintenant du Dynamic Island, cette fenêtre en forme de comprimé tout en haut de l’écran qui vient compléter l’affichage. Sa première utilité, après un an d’expérience, c’est de sauter facilement entre deux applications, par exemple Waze et Livres. En appuyant fermement sur cette fenêtre, elle s’étire et affiche des commandes complémentaires, par exemple pour le contrôle de la musique.

Même si l’iPhone 15 a une caméra de moins que la version Pro, on l’a doté d’un zoom optique x2 et de la capacité de prendre des photos jusqu’à 48 mégapixels, en formats JPEG et HEIC, plus seulement en RAW comme c’était le cas l’an dernier. Cette possibilité de 48 mégapixels, qui n’est pas activée par défaut, excite beaucoup les amateurs de photo, permettant de zoomer sur des détails avec un niveau de précision impressionnant. Pour le commun des mortels, il faut l’avouer, c’est un luxe généralement inutile.

Autre point commun aux deux iPhone 15, facilité par leur utilisation de la prise USB-C, ils peuvent maintenant charger de petits appareils, de moins de 4,5 watts. Parfait pour recharger ses écouteurs, même des téléphones selon nos essais, mais pas une tablette. C’est même plutôt cette dernière, si elle en est capable, qui chargera votre iPhone 15.

Avant de passer au modèle Pro, un petit arrêt obligé pour tester la puissance de ces iPhone avec Geekbench. Comme ce logiciel d’étalonnage a récemment sorti sa sixième version, les tests de comparaison précédents sont malheureusement devenus caducs. Contrairement à notre habitude, nous avons tout de même inclus deux des modèles Android les plus réputés, le Galaxy S23 Ultra et le Pixel 7 Pro.

La domination des téléphones Apple pour le traitement graphique est écrasante.

Pour la photo, nous avons comparé les deux iPhone 15 à leur prédécesseur haut de gamme, l’iPhone 14 Pro Max. Nous y avons également inclus le Pixel Pro 7, salué pour la qualité de ses photos.

Le Pixel Pro 7 s’est révélé supérieur sur un seul point, les photos en basse luminosité, où il a bien compensé les coins plus sombres. Sa caméra avant a donné des égoportraits très fades, contrairement aux trois iPhone généreux en couleurs et en détails.

Victoire nette des deux iPhone 15, ici. Ils sont surtout remarquables par les détails et la gestion des contrastes, avec des couleurs riches.

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Cette photo prise avec l’iPhone 15 Pro illustre à quel point l’appareil gère bien les contrastes et offre des couleurs riches.

Passons à l’iPhone 15 Pro, équipé de la nouvelle puce A17 Pro qui, comme le constate Geekbench 6, est surtout remarquable pour son traitement graphique. Au point où Apple promet que ce téléphone pourra gérer de gros jeux AAA comme Resident Evil Village, Assassin’s Creed Mirage et Death Stranding. Nous n’avons pu vérifier ces affirmations puisque ces jeux sont promis « plus tard cette année », mais il est évident que l’iPhone 15 Pro est une bête de vitesse pour le traitement vidéo, et gère comme pas un le passage entre plusieurs applications ouvertes.

La nouvelle coque en titane « de qualité aérospatiale » ? Elle n’est pas aussi impressionnante que dans les vidéos promotionnelles léchées et ne constitue pas selon nous un argument de vente très convaincant. Si tout le monde la voit au déballage du téléphone, 99 % des utilisateurs n’y penseront plus une fois l’étui installé.

Ce qui est amusant et facile à tester, par contre, c’est le remplacement du bon vieil interrupteur silencieux par un bouton polyvalent, le « Bouton Action ». C’est, à notre avis, la principale trouvaille de la mouture 2023. Par défaut, quand on appuie deux secondes sur ce bouton, le téléphone entre en mode Ne pas déranger. Il peut également ouvrir l’appareil photo, en cinq variantes allant du portrait à la vidéo en passant par la prise de vue classique. Le bouton sert ensuite de déclencheur. C’est notre utilisation préférée de ce Bouton Action, qui peut également allumer une lampe de poche, lancer l’enregistrement de mémos vocaux, afficher une loupe et lancer une vingtaine de fonctions d’accessibilité.

On aime moins

Que ce soit à cause du nouveau système d’exploitation iOS 17 ou d’une unité défectueuse, nous avons trouvé que notre iPhone 15 Pro était parfois instable, capricieux par exemple dans une application comme OneDrive.

Le Dynamic Island est encore compatible avec trop peu d’applications. À part celles conçues par Apple, aucune commande complémentaire n’est offerte.

La gestion du contenu dans l’infonuagique d’Apple, iCloud, reste un casse-tête pour nous. Que ce soit pour la musique ou les photos, on peine à comprendre ce qui est sauvegardé localement ou se retrouve sur tous les appareils iOS.

On achète ?

Les iPhone demeurent pour beaucoup les téléphones intelligents les plus aboutis, et sont certainement les plus lucratifs. Apple n’a donc pas chamboulé sa recette, mais a offert de belles petites améliorations avec sa version 15. Rien pour pousser un propriétaire d’iPhone plus vieux à changer immédiatement de modèle, mais sûrement assez pour asseoir sa domination.