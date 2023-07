On peut avoir quelques raisons de ne pas apprécier le téléphone REDMAGIC 8S Pro : sa forme carrée, sa capacité photographique moyenne, son interface imparfaitement traduite en français. Mais si on aime le jeu vidéo, ces détails importent peu : c’est le téléphone de choix.

On aime

Quand le fabricant chinois Nubia annonce avoir encore gonflé aux stéroïdes son téléphone dédié au jeu vidéo, on le croit sans peine : depuis 2018, ses REDMAGIC battent tous les téléphones Android en termes de puissance. C’est évidemment le cas avec le tout dernier, le REDMAGIC 8S Pro, comme en témoignent nos tests d’étalonnage.

On a fait quelques fleurs aux joueurs vidéo qui choisissent le téléphone, la console préférée de près d’un joueur sur deux aux dernières nouvelles. L’interface d’accueil est basée par défaut sur des caractères carrés, et les icônes sont personnalisées façon Nubia.

CAPTURE D’ÉCRAN La page d’accueil du REDMAGIC 8S Pro

Il s’agit d’un des seuls téléphones en 2023 à avoir conservé sa prise audio 3,5 mm, celle que les joueurs mordus préfèrent à la latence et à l’instabilité du Bluetooth. Le processeur est le Snapdragon 8 Gen 2, avec puce Red Core 2 spécifiquement réservée au jeu. On a le choix entre 12 et 16 Go de RAM, ainsi que 256 ou 512 Go de stockage pour une pile double totalisant 6000 mAh. Elle accepte la recharge rapide à 65 watts, pour laquelle on fournit le chargeur.

On a toujours une trappe d’aération pour le ventilateur à 20 000 tours par minute, de quoi épater la visite. Ce téléphone chauffe un peu, c’est perceptible, mais pas dérangeant, quand il gère de gros jeux comme Call of Duty, PUBG ou Genshin Impact. Des plateformes infonuagiques comme GeForce Now ou Xbox Cloud Gaming y sont aussi performantes que sur un ordinateur.

L’écran AMOLED de 6,8 pouces est particulièrement lumineux et coloré, et ses spécifications techniques sont à la hauteur : 120 Hz, luminosité maximale de 1300 nits, 16 millions de couleurs et résolution de 2480 par 1116 pixels. On est revenu à une sensibilité d’écran de 960 Hz, presque le triple de la norme des téléphones habituels, qui assure une réactivité maximale aux jeux.

Toutes ces gâteries pour joueurs, les non-joueurs en profitent évidemment pour les activités quotidiennes et la diffusion de contenu vidéo.

Le petit bouton rouge en bas à droite, par contre, est réservé : c’est ce qui ouvre l’interface dans laquelle on retrouve tous les jeux téléchargés sur le téléphone, qui apparaissent dans un grand flash de lumière digne de la science-fiction. C’est également ici, dans la section plugiciels, qu’on peut enrichir l’expérience avec des égaliseurs, des applis permettant la configuration des vibrations ou de l’assistance à la visée.

CAPTURE D’ÉCRAN L’interface réservée aux jeux s’active par un petit bouton rouge, à droite en bas du téléphone.

Pour le déverrouillage, on a l’embarras du choix : reconnaissance faciale ou lecteur d’empreintes digitales sous l’écran. Les deux fonctionnent sans accroc.

Comme c’est l’habitude, malgré des performances étonnantes, les REDMAGIC sont toujours à prix relativement raisonnable, 855 $ pour le modèle le moins coûteux.

On aime moins

Le REDMAGIC 8S Pro est loin d’être sous-équipé en matière d’objectifs photo, avec trois caméras arrière, un grand-angle de 50 MP, une ultra grand-angle de 8 MP et une macro de 2 MP. Sauf qu’à l’essai, devant tout de même un champion en la matière, le iPhone 14 Pro Max, les photos du REDMAGIC 8S Pro nous apparaissent très délavées et les contrastes, faibles. Voici deux comparaisons, le REDMAGIC à gauche, le iPhone à droite.

PHOTOS KARIM BENESSAIEH À gauche, photo prise avec le REDMAGIC 8S Pro. À droite, avec un iPhone 14 Pro Max. On note que les couleurs et les contrastes sont moins bien définis avec l’appareil de Nubia.

On ne dispose pas de la recharge magnétique.

On a redessiné la coque pour prioriser la « simplicité et le minimalisme ». Nous trouvons le tout un peu carré.

Enfin, après des années, toujours le même constat : certains menus dans l’interface en français ne sont pas traduits et continuent de s’afficher en anglais.

On achète ?

Pour un amateur de jeu vidéo sur téléphone Android, le REDMAGIC 8S Pro est sans aucun doute le meilleur choix. Mais il s’agit évidemment d’un produit de niche, et sûrement pas le meilleur appareil photo.

Ceci dit, comme c’est le cas dans tous les domaines technologiques, les appareils pensés pour les joueurs vidéo sont d’abord et avant tout d’excellents appareils. Ils dépassent simplement les besoins de la plupart des utilisateurs.