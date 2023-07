Quand Huawei a annoncé une montre intelligente à laquelle se greffent des écouteurs, on craignait le gadget inutile et mal ficelé. Surprise : les écouteurs de la Huawei Watch Buds sont de très bonne qualité, ingénieusement cachés sous le cadran de cette montre. On devine évidemment qu’il s’agit d’un premier jet que de prochaines versions vont peaufiner.

On aime

À première vue, la Huawei Watch Buds est une montre intelligente semblable à celles que conçoit le fabricant chinois, toute ronde avec un écran AMOLED en couleur de 1,43 pouce de diamètre. À 14,99 mm, elle est un peu plus épaisse qu’une Huawei Watch GT 3 ou une GT Runner qui font 11 mm, plutôt comparable à l’Apple Watch Ultra de 14,4 mm. Rien de monstrueux, donc, mais pas une championne de la discrétion.

Mais voilà, elle a un secret, qu’on dévoile en appuyant sur un bouton au bas de l’écran : à l’intérieur se cachent deux écouteurs Bluetooth à la forme de gommes à effacer de crayon, longs de 21,8 mm et pesant chacun 4 grammes.

La connexion avec le téléphone se fait plutôt rondement avec un iPhone, l’application Huawei Santé étant acceptée par l’App Store. Pour les Androids, on doit passer par le site de Huawei.

Le premier test, bien sûr, est d’évaluer la qualité de ces écouteurs, qu’on insère profondément dans l’oreille. Elle est étonnamment bonne, non seulement pour des appareils aussi minuscules, mais tout à fait comparable à des AirPods 2 ou des Pixel Buds. La basse est profonde, la musique bien ciselée et les appels téléphoniques sont clairs. Rien à voir avec des écouteurs bas de gamme génériques qu’on achète à prix réduit.

Pour le contrôle, on les tapote deux ou trois pour arrêter ou reprendre la musique ou prendre un appel. Une deuxième surprise : comme ils ont un capteur de conduction osseuse, on peut également tapoter deux zones du pavillon de l’oreille pour le même résultat. Ça fonctionne honnêtement, disons deux fois sur trois. L’innovation ici n’était pas essentielle.

Ces écouteurs sont cotés IP54, capables de résister à des éclaboussures et de la poussière, à quelques gouttes de pluie, mais pas à une douche. La montre, elle, a une résistance très minimale : elle nous a signalé pendant un jogging de canicule que la sueur dépassait ses capacités.

Ces écouteurs ont une autonomie d’environ 4 h, 3 h quand l’annulation active du bruit ambiant (ANC en anglais) est activée. Car cette fonction est aussi offerte. Elle fait une petite différence dans des environnements urbains très bruyants comme le métro, mais son efficacité n’est clairement pas comparable à ce qu’offre la compétition.

La montre elle-même a une autonomie réduite, puisqu’elle doit recharger les écouteurs. Huawei l’estime à trois jours selon ses tests ; nous avons obtenu environ cinq jours avec une utilisation un peu plus intense que la moyenne. On est de toute évidence loin des 10 ou 14 jours qu’offrent d’autres modèles Huawei.

Basée sur le système d’exploitation maison HarmonyOS 3,0, l’interface est plutôt bien conçue, quoique la navigation demeure trop compliquée à notre goût. On a accès à toutes les notifications et les appels du téléphone. Ceux-ci ne peuvent être pris en charge par la montre, qui n’a ni micro ni haut-parleur ; il faut alors porter les écouteurs. Elle mesure quelque 80 sports et peut détecter automatiquement une dizaine d’entre eux, notamment le jogging et le vélo, ce que nous avons confirmé. La précision pour l’allure, le rythme cardiaque et les distances sur des trajets que nous connaissions bien était impeccable, et les écouteurs tiennent bien pendant un effort physique. L’interface pour les activités sportives est un peu drabe, avec jusqu’à six données mesurées, à l’exception des fréquences cardiaques qui s’affichent en arc de cercle tout en haut, du vert au rouge.

On aime moins

Même s’ils ne tombent pas, les écouteurs ont la fâcheuse tendance à sortir du conduit auditif, ce qui diminue la qualité sonore et l’efficacité de l’ANC.

On peut transférer jusqu’à 2 Go de musique directement sur la montre et se passer alors du téléphone. Mais cette opération n’est possible qu’avec un téléphone Android.

Les contrôles et les applications offerts sur la Huawei Watch Buds sont essentiellement maison. Il faut faire une croix sur nombre d’applications tierces, comme Spotify ou Nike Run Club.

Impossible de ne pas mentionner l’inquiétude que suscitent chaque fois chez nombre de lecteurs les produits Huawei. Ils ne demandent pas plus d’autorisations que les autres, ceci dit, mais l’inquiétude provient plutôt de l’accès que peut avoir l’État chinois aux données. Et une montre, forcément, en récolte beaucoup.

On achète ?

Nous avons trouvé étonnamment utile d’avoir en permanence sous la main – ou plutôt sur le poignet – des écouteurs Bluetooth. Et il ne s’agit pas d’un prototype mal fichu, mais bien d’une montre et d’écouteurs de très bonne qualité.

Est-ce que tout cela vaut le prix conséquent de 699 $ ? Peut-être pas. Avec un iPhone, la meilleure montre reste à notre avis l’Apple Watch. Pour les autres modèles, une certitude : la Huawei Watch Buds est un produit très innovant et qui remplit bien son rôle.