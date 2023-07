Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Quel appareil inusité a servi au FBI à retrouver et sauver une adolescente à 3000 km de chez elle en août 2022 ?

Réponse

Enrôlée par un producteur de pornographie juvénile et attirée en Arizona, une jeune fille de 15 ans de Virginie avait pu conserver sa Nintendo Switch. Quand elle l’a connectée pour télécharger un jeu, les policiers fédéraux américains ont pu localiser l’appareil avec l’aide de Nintendo, ont dévoilé cette semaine des documents de cour rapportés par ABC.

Google, quel est mon numéro ?

PHOTO DANIEL MUNOZ, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Un répondant sur cinq à une étude de WhistleOut a avoué avoir demandé à Google : « Quel est mon numéro de téléphone ? ».

On s’en doute bien, les téléphones intelligents ont fait en sorte qu’on a oublié bien des numéros de téléphone. Une recherche rigolote de la firme WhistleOut en fait le constat ce mois-ci : près de la moitié, soit 49 %, des répondants affirment retenir entre deux et cinq numéros. La mémoire, ici, croît avec l’âge, les 55-85 ans dominant le classement. Un sur cinq a avoué avoir demandé à Google : « Quel est mon numéro de téléphone ? ».

Sauver Call of Duty

IMAGE EXTRAITE DU SITE DE CALL OF DUTY Le jeu Call of Duty et ses prochaines variantes seront offerts au moins encore dix ans sur PlayStation, selon une entente annoncée dimanche entre Sony et Microsoft.

Il s’agissait d’un point de friction juridique entre Sony et Microsoft et un sujet de tourment pour quelques millions de joueurs : combien de temps le jeu Call of Duty, développé par Activision Blizzard et que veut acquérir Microsoft depuis janvier 2022, resterait-il offert pour la PlayStation du concurrent Sony ? Au moins 10 ans, ont annoncé les deux géants dimanche dernier. L’entente ne concerne que Call of Duty, cela dit, les autres jeux faisant encore l’objet de négociations.

Les enfants et les écrans

PHOTO STEPHANIE SCARBROUGH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Un collectif de chercheurs français s’attaque à ce qu’il qualifie de « panique morale », soit la dénonciation des méfaits de la technologie sur les plus jeunes.

Après le rock, la dénonciation des écrans pour rabaisser les jeunes ? Un collectif de chercheurs en sociologie et en psychologie y est allé en France d’un livre coup de poing, néanmoins très nuancé, sur ce qu’il qualifie de « panique morale » menée par des « entrepreneurs de morale ». En cause : cette perception que les technologies sont menaçantes et rendent les jeunes idiots. Tests de QI trompeurs, passé fantasmé de la communication parents-enfants, réseaux sociaux mal compris donc menaçants : toutes les peurs classiques du XXIe siècle y sont épluchées.

Du 4 K à prix raisonnable

IMAGE FOURNIE PAR HISENSE En dépit de sa générosité en composants, le modèle 65 pouces de la U78KM de Hisense est à un prix raisonnable de 1399,99 $.

La toute nouvelle série U78KM de Hisense étonne par sa générosité en composants et son prix très raisonnable. Quand on y ajoute le taux de rafraîchissement de 144 Hz, une résolution 4K de 3840 x 2160, la compatibilité AirPlay, un Chromecast intégré et sa technologie de Mini-DEL, on a l’impression d’être dans le haut de gamme. Mais non, le modèle 65 pouces se détaille au prix suggéré de 1399,99 $. Sa capacité réduite de contraste et ses haut-parleurs rappellent cependant qu’on est tout de même dans le milieu de gamme.