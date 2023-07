L’image fournie par la télévision U78KM de Hisense est particulièrement lumineuse et les couleurs sont riches, même si on est loin du noir profond des téléviseurs OLED.

Affichant aussi bien le jeu vidéo que la richesse des couleurs des films, généreuse en fonctions, la toute nouvelle série U78KM étonne par son prix très raisonnable. Sa capacité réduite de contraste et ses haut-parleurs rappellent cependant qu’on est tout de même dans le moyen de gamme.

On aime

Nous avons hérité pour ce test de deux semaines du format 65 pouces de la U78KM de Hisense, un appareil lourd de 39 kg qui s’est heureusement révélé facile à assembler. La configuration de cette Google TV a été instantanée, avec un code QR et un compte Google déjà ouvert.

On note d’entrée de jeu qu’on dispose à l’arrière de quatre entrées HDMI, deux HDMI 2,0, puis deux HDMI 2,1 capables de transférer jusqu’à 48 Gb/s. On a également une entrée Ethernet, la préférée de ceux qui veulent un internet stable avec moins de latence, deux ports USB et une sortie audio optique.

Quand on y ajoute le taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 144 Hz, une résolution 4K de 3840 x 2160, la connexion WiFi 6e, la compatibilité AirPlay, un Chromecast intégré et sa technologie de Mini-DEL, on a l’impression d’être dans le haut de gamme. Mais non, le modèle 65 pouces se détaille au prix de détail suggéré de 1399,99 $.

L’interface de la Google TV est plutôt claire, bien qu’elle ait quelques défauts sur lesquels nous reviendrons. La télécommande nous offre six boutons pour les commandes rapides, notamment vers Netflix, Prime Video et YouTube, avec un micro qui permet d’interpeller l’Assistant Google. Celui-ci peut par exemple afficher la météo, contrôler les appareils domotiques et, important ici, afficher une des entrées ou des applications.

Comme on est dans l’univers Android, on trouve une version pour à peu près toutes les applications de télévision, de Spotify à GeForce Now en passant par Tablo, Netflix, Tubi et même, fait trop rare, ICI Tou.Tv. Au total, plus de 10 000 applications, et des centaines de chaînes internet gratuites, de qualité toutefois très inégale.

Le système réagit bien, assez rapide pour ne pas qu’on note de délais agaçants quand on navigue d’un menu à l’autre. Sans figer, cette télévision n’est toutefois pas la plus agile que nous ayons testée. Elle est toutefois assez puissante pour gérer, par exemple, une manette de jeu et l’application GeForce Now pour du jeu infonuagique.

Assez parler logiciel, sautons à la qualité de l’image. Celle-ci est particulièrement lumineuse et les couleurs sont riches. Les détails sont bien ciselés et les scènes d’action ou de sport montrent une belle fluidité. Dans le jeu vidéo, on est bien sûr à la merci de l’œuvre sur lequel on fait le test. Les magnifiques paysages de God of War ou les scènes psychédéliques de Cyberpunk 2077 sont bien rendus. Par contre, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom nous a semblé un peu terne, ses couleurs délavées et son graphisme un peu flou étaient malmenés par cette télévision. Pour le jeu vidéo, d’ailleurs, on accède à une interface où on peut voir, parfois régler certains paramètres avec Game Mode Pro. Le taux de rafraîchissement, le nombre de cadres par seconde et la latence, notamment, y figurent.

La connexion d’appareils Bluetooth comme des écouteurs est efficace et stable. Nous avons même, fait inusité, pu utiliser une des entrées USB pour une clé Bluetooth renvoyant le signal sans latence à un casque d’écoute. Le seul défaut, toutefois, c’est que nous n’avions alors aucune possibilité de contrôle du volume.

On aime moins

Dans certains menus, la U78KM n’arrive tout simplement à donner un noir convaincant. Malheureusement, la page d’accueil de Google TV fait partie de ces résultats un peu pâlots, tout comme Apple TV+, qui nous donnent un fond grisâtre. Pourtant, pour l’accueil de Netflix par exemple ou certains films, la télévision arrivait à afficher un noir plus profond.

Peut-être faut-il blâmer les réglages et, à ce chapitre, l’interface Google TV n’est pas la plus simple. Oui, les premiers pas sont faciles, mais retrouver dans des sous-menus tous les ajustements et connexions nous a semblé fastidieux. Certains préréglages sont douteux : le mode Jeu pour l’image, par exemple, n’ajoutait pas à la précision de l’image, au contraire.

Autre sujet d’irritation, on tente de pousser au téléspectateur quantité de contenus choisis par Google, qu’on peut difficilement écarter. Par exemple, même après avoir désinstallé l’application Disney+, nous avons continué à voir les suggestions de films sur cette plateforme.

Côté son, on a ici deux haut-parleurs pouvant produire 20 watts, ce qui devrait être suffisant. Ce ne l’était pas à notre goût, avec un son manquant de basse et de profondeur, malgré le fait qu’on y ait intégré le Dolby Atmos.

On achète ?

Il s’agit clairement d’un des meilleurs modèles moyens de gamme disponibles. À un prix intéressant, on a une image 4K riche et bien définie, une générosité technologique et une interface efficace, malgré quelques irritants. Évidemment, pas moyen d’avoir à ce prix le noir parfait d’une télé OLED et le son pourrait être amélioré.

Mais il s’agit d’un achat recommandable, pas de doute.