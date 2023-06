Nombreux sont ceux qui ont déclaré que le nouveau système de tarification pourrait entraîner la disparition de certaines des applications tierces les plus populaires, sur lesquelles de nombreux utilisateurs s’appuient pour naviguer et commenter sur le site.

Les modérateurs de centaines de forums Reddit, connus sous le nom de « subreddits », ont fermé l’accès à leurs groupes lundi pour protester contre le projet de l’entreprise de faire payer l’accès aux données dont les développeurs extérieurs ont besoin pour faire fonctionner des applications sur le site.

Michael Levenson The New York Times

Nombreux sont ceux qui ont déclaré que le nouveau système de tarification pourrait entraîner la disparition de certaines des applications tierces les plus populaires, sur lesquelles de nombreux utilisateurs s’appuient pour naviguer et commenter sur le site. D’autres ont déclaré que les frais avaient semé l’incertitude quant aux outils utilisés par les gestionnaires pour gérer les discussions. On estime que 57 millions de personnes visitent chaque jour la plateforme.

Reddit a annoncé en avril qu’il commencerait à faire payer certains utilisateurs à grande échelle pour l’accès à son interface de programmation d’applications, ou API, la méthode par laquelle des entités extérieures peuvent télécharger et traiter la vaste sélection de mèmes, de gifs, de vidéos et de fils de conversation du réseau social.

Reddit a déclaré qu’il ne voulait plus céder un atout aussi précieux à des entreprises comme Google, OpenAI et Microsoft, qui utilisent les données de Reddit pour concevoir des systèmes d’intelligence artificielle que de nombreux acteurs de la Silicon Valley considèrent comme la prochaine grande nouveauté.

« Reddit doit être une entreprise autonome et, pour ce faire, nous ne pouvons plus subventionner des entités commerciales qui nécessitent l’utilisation de données à grande échelle », a déclaré Steve Huffman, PDG de Reddit, vendredi, lors d’une discussion ouverte sur le site.

Mais ces accusations ont déclenché une vive réaction parmi les modérateurs bénévoles des diverses communautés du site, qui ont annoncé qu’ils fermeraient l’accès à leurs groupes pendant au moins 48 heures, à partir de lundi, dans le cadre de ce qu’ils ont appelé une protestation coordonnée.

Les modérateurs de certains des subreddits les plus populaires de Reddit – dont r/funny, qui compte plus de 40 millions de membres, et r/gaming, r/Music et r/science, qui comptent chacun plus de 30 millions de membres – ont pris part à la protestation en mettant leurs pages en privé et en publiant des messages dénonçant les nouvelles conditions et les nouveaux tarifs.

Les modérateurs d’un grand nombre de groupes plus petits ont également disparu dans le cadre de la manifestation.

Accès difficile

Pendant une brève période lundi, la manifestation a rendu l’accès à Reddit difficile pour certains utilisateurs, car « un nombre important de subreddits passant en mode privé a causé des problèmes de stabilité prévisibles », a indiqué un porte-parole de Reddit, ajoutant que les problèmes avaient été résolus.

Les développeurs de plusieurs applications populaires ont déclaré qu’ils devraient les fermer en raison du nouveau système de tarification.

Apollo, une application iOS largement plébiscitée par la communauté des développeurs mobiles pour son interface design et la richesse de ses fonctionnalités, prévoit de fermer le 30 juin, selon un message publié sur Reddit par son développeur, Christian Selig. Selon lui, Apollo devrait payer 20 millions de dollars par an dans le cadre du nouveau système de tarification.

Il va sans dire que je n’ai pas cet argent et que je ne sais même pas comment le débiter sur une carte de crédit. Chrsitian Selig, développeur de l’application Apollo

Au moins trois autres applications Reddit – rif is fun for Reddit, ReddPlanet et Sync – ont également annoncé leur intention de fermer le 30 juin, en invoquant ce qu’elles appellent des coûts déraisonnables, a rapporté le site d’actualités technologiques The Verge.

Les modérateurs de r/blind, un forum pour les utilisateurs aveugles et malvoyants qui compte plus de 20 000 membres, ont souligné que ces frais pourraient menacer les applications tierces qui traduisent le texte de Reddit en paroles et qui permettent aux utilisateurs aveugles et malvoyants de participer aux discussions sur le site.

Noah Carver, l’un des modérateurs de r/blind, a déclaré au nom de son groupe : « Les changements proposés pour l’API de Reddit ne vont pas seulement isoler les utilisateurs aveugles d’un réseau social utilisé par des millions de personnes, nous déconnectant ainsi du reste du monde ; ils vont également décimer en grande partie les communautés de personnes aveugles – et de personnes handicapées en général – qui ont prospéré sur Reddit en dépit de l’indifférence apparente de l’entreprise. »

Communauté

Depuis sa création en 2005, Reddit est connu pour avoir embrassé la liberté d’expression, la liberté de code et la liberté de données, ce qui a permis aux utilisateurs de créer des outils et des applications autour du site, a indiqué Sarah Gilbert, une associée postdoctorale à l’Université Cornell qui étudie la modération de contenu et l’éthique des données. Elle est également modératrice du subreddit r/AskHistorians, qui s’est joint à la protestation.

Selon Mme Gilbert, le plan de tarification pourrait nuire à la culture de bénévolat de la plateforme, qui la distingue des autres sites de réseaux sociaux.

« Il ne s’agit pas seulement de gens mécontents de ne plus pouvoir utiliser leur application préférée », a-t-elle affirmé lors d’une interview. « Il s’agit de la perte de la communauté ou de la peur de la perte de la communauté. »

Tim Rathschmidt, porte-parole de Reddit, a déclaré que l’entreprise avait été en contact avec diverses communautés de Reddit pour « dissiper toute confusion concernant les termes de notre API de données, les politiques applicables à l’ensemble de la plateforme, les ressources d’assistance aux communautés et le calendrier des nouveaux outils de modération ».

Il a ajouté que Reddit dépensait des millions de dollars en frais d’hébergement sur l’internet et qu’il avait « besoin d’être rémunéré équitablement pour continuer à soutenir les applications tierces à forte utilisation ».

« Notre tarification est basée sur des niveaux d’utilisation que nous mesurons comme étant comparables à nos propres coûts », a-t-il écrit dans un courriel.

M. Rathschmidt a ajouté que certaines applications sont plus efficaces et nécessitent beaucoup moins d’appels d’API et qu’« Apollo est nettement moins efficace que d’autres applications tierces ».

« La grande majorité des utilisateurs de l’API n’auront pas à payer pour y accéder ; l’utilisation d’applications tierces ne nécessite pas toujours un accès payant », a-t-il écrit, ajoutant que l’accès « est gratuit pour les outils de modération et les robots logiciels [bots] ».

En réponse aux préoccupations concernant l’accessibilité soulevées par des groupes tels que r/blind, M. Rathschmidt a déclaré que l’entreprise avait offert des exemptions aux nouveaux prix pour les applications non commerciales qui abordent les questions d’accessibilité. Plusieurs de ces développeurs ont signé des accords avec Reddit.

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.