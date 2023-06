Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Avec quel accessoire un cambrioleur a-t-il braqué le 30 mai dernier un dépanneur en Caroline du Sud ?

Réponse : David Joseph Dalesandro, 25 ans, a utilisé un pistolet-jouet fabriqué pour la console NES de Nintendo dans les années 1980 et utilisé pour le classique Duck Hunt. Il avait pris la précaution de peindre en noir cet accessoire originalement gris et orange. Son forfait lui a rapporté 300 $ US, précise CNN, une arrestation quelques minutes plus tard... et une célébrité douteuse aux États-Unis chez les nostalgiques de ce jeu.

Échec et paf

IMAGE FOURNIE PAR PURPLE IS ROYAL Checkmate Showdown est le combo parfait pour un amateur d’échecs doublé d’un mordu de jeu à la Mortal Kombat.

Préparé par les studios indépendants montréalais ManaVoid et BadRez, Checkmate Showdown est le combo parfait pour un amateur d’échecs doublé d’un mordu de jeu à la Mortal Kombat. Nous avons pu disputer quelques parties jouissives de ce jeu en chantier, déjà très présentable, où il faut combiner stratégie des échecs et coups mortels. « On a des ambitions, on veut amener le jeu sur les consoles, multijoueurs et entre plateformes », annonce Antoine Bordeleau, directeur général de Purple Is Royal, responsable du marketing. Une campagne de sociofinancement a été lancée samedi dernier sur Kickstarter.

Reddit sur les traces de Musk

PHOTO OLIVIER DOULIERY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Reddit tente de faire payer les partenaires qui ont accès à ses données, jusqu’à 20 millions US par année pour un d’entre eux, Apollo.

Bien connu des geeks, beaucoup moins du commun des mortels, le réseau Reddit semble en train de vivre son moment Twitter. Depuis avril dernier, la plateforme qui compterait entre 330 et 430 millions d’utilisateurs mensuels tente de faire payer les partenaires qui ont accès à ses données, jusqu’à 20 millions US par année pour un d’entre eux, Apollo. Quelque 7000 forums d’utilisateurs ont lancé un mouvement de boycottage lundi pour dénoncer des tarifs jugés « exorbitants », causant l’arrêt momentané de la plateforme.

Populaire et gourmand

IMAGE TIRÉE DU SITE DE MINICLIP 8 Ball Pool, du studio chinois Miniclip, serait le jeu mobile le plus gourmand en données personnelles, selon une étude comparative du gestionnaire de réseau privé virtuel Surfshark.

Classé comme le jeu de billard le plus populaire au monde, avec un milliard de téléchargements atteints en mars 2022, 8 Ball Pool est également le jeu mobile le plus gourmand en données personnelles. C’est une étude comparative du gestionnaire de réseau privé virtuel Surfshark qui l’a établi fin mai, après avoir comparé 510 applications mobiles. On a notamment noté la demande d’informations à l’enregistrement et la revente des données. C’est au Canada, en outre, que les applications les plus friandes de données sont également les plus populaires.

Retrouver Lisa

PHOTO SMITHSONIAN INSTITUTION, NATIONAL MUSEUM OF AMERICAN HISTORY L’ordinateur Lisa, trop coûteux et surclassé par le Macintosh en 1984, a constitué un des échecs les plus retentissants d’Apple.

C’est le type d’enquête que tout technophile rêve de faire et qu’une équipe de journalistes du site The Verge a réalisée : ils ont retracé les 2700 ordinateurs Lisa envoyés au dépotoir par Apple en 1989, dans la petite ville de Logan, aux États-Unis. L’ordinateur Lisa, trop coûteux et surclassé par le Macintosh en 1984, a constitué un des échecs les plus retentissants de Steve Jobs. The Verge en a fait un documentaire de 30 minutes offert sur YouTube qui nous replonge dans la techno d’il y a 34 ans.