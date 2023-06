D’un côté, des technophiles enthousiastes et de grandes entreprises qui voient dans la réalité virtuelle le média de l’avenir. De l’autre, une technologie qui peine à sortir de sa niche, dans laquelle Meta a subi des pertes de 32 milliards US en deux ans, plombée par des appareils coûteux et une aura de bizarrerie. Mais que diable est allée faire Apple dans cette galère avec son casque Vision Pro à 4699 $ ? Le tour en opinions et en statistiques.

Virtuelle ou augmentée ?

En présentant la semaine dernière son casque Vision Pro, objet de nombreuses rumeurs depuis des années, le PDG d’Apple l’a placé dans la catégorie « réalité augmentée ». Cette affirmation est plutôt controversée : on définit généralement ainsi des appareils qui superposent des informations à ce que voit en direct un utilisateur, comme les défunts Google Glass. Or, le Vision Pro a un écran et non une vitre sur lequel peuvent apparaître à l’extérieur les yeux filmés de l’utilisateur. Celui-ci ne voit pas directement son environnement, qui est enregistré par une douzaine de caméras et diffusé sur les deux petits écrans intérieurs. Il serait plus juste de parler ici de réalité virtuelle, un choix marketing qu’Apple a manifestement choisi d’éviter.

Un marché de niche

Il est plutôt frappant de comparer l’impact de tout ce qui touche la réalité virtuelle sur la vraie réalité, celle sur le marché. Elle fait rêver les mordus, manifestement moins le commun des mortels. Quelque 19 millions de casques ont été vendus en 2022, tous fabricants confondus. En comparaison, la firme IDC estime que 1,2 milliard de téléphones intelligents ont trouvé preneur cette année-là. Dix-neuf millions de casques, c’est dix fois moins que le nombre d’iPhone vendus en 2022.

Accueil critique

Très peu de journalistes, et celui de La Presse n’en fait pas partie, ont pu essayer la version préliminaire du Vision Pro, dont le lancement officiel n’aura lieu qu’au début de l’année prochaine. Du point de vue technologique, les commentaires sont généralement dithyrambiques, ses 12 caméras et la qualité indéniable des composants assurant une expérience très fluide. « Le produit fini est d’un raffinement qui supplante tous les autres gadgets du genre », note par exemple le collègue Alain McKenna dans Le Devoir. « Comme appareil portable, le Vision Pro est meilleur que tout ce que j’ai jamais essayé », peut-on lire dans The Verge.

PHOTO JEFF CHIU, ASSOCIATED PRESS Du point de vue technologique, les commentaires accueillant le Vision Pro d’Apple ont été généralement dithyrambiques, certains critiquant cependant le fait qu’il ne se distinguait pas suffisamment des casques déjà sur le marché.

Mais on sent souvent poindre une déception concernant la réelle nouveauté qu’apporte ce casque qui sera vendu 3499 $ US.

« Que fait-il de mieux que tout ce dont nous disposons maintenant ? Quel problème résout-il ? demande Paul Tassi dans Forbes. C’est présenté comme une nouvelle technologie révolutionnaire, mais l’utilisation est exactement la même. »

« Un ordinateur dans la face »

De toute évidence, Apple n’a pas réussi à régler en 2023 un des principaux problèmes de la réalité virtuelle : son utilisateur a tout simplement l’air étrange, et c’est un euphémisme, quand il se coupe du monde pour contempler des images dans son casque.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE La publication de cette photo de Mark Zuckerberg en 2016, qualifiée de « dystopique » et « terrifiante », est rapidement devenue virale.

L’auteur de ces lignes compte par dizaines les remarques moqueuses qui déferlent dès qu’on le voit avec un de ces appareils, et la célèbre photo de Mark Zuckerberg marchant dans une salle de Barcelone entouré de spectateurs portant leur casque en 2016 a marqué les esprits.

PHOTO EXTRAITE DE TWITTER Denis Talbot, pionnier de la techno au Québec et producteur de l’émission Radio Talbot sur Twitch

« Cette affaire-là, c’est un ordinateur dans la face », résume Denis Talbot, un pionnier de la techno au Québec qui produit l’émission Radio Talbot sur Twitch depuis 10 ans. « Apple, c’est sûr qu’ils ont les moyens d’être toujours en avance, de faire de la miniaturisation, et elle est déjà amorcée. »

Se décrivant comme « un grand amateur de réalité virtuelle », il voit mal comment la technologie actuelle pourrait sortir de sa niche. « C’est lourd, ce n’est pas confortable. Quand j’ai joué deux heures, il fait chaud et je joue avec des gens qui ont tendance à avoir mal au cœur. »

PHOTO FOURNIE PAR APPLE À 3499 $ US, le Vision Pro n’est de toute évidence pas destiné à monsieur et madame Tout-le-Monde. Mais des fonctions troublantes comme l’affichage artificiel des yeux de l’utilisateur sur l’écran extérieur seront peut-être banales à l’avenir.

Voir l’avenir

Denis Talbot croit toutefois que le Vision Pro n’est qu’un premier pas, « un beau pas vers l’avenir, mais un avenir qui va être modifié ». À ce prix, le Vision Pro n’est de toute évidence pas destiné à monsieur et madame Tout-le-Monde, rappelle-t-il. Et des fonctions troublantes comme l’affichage artificiel des yeux de l’utilisateur sur l’écran extérieur, ou son remplacement par un avatar dans des vidéoconférences comme l’a montré Apple durant sa présentation, seront peut-être banales à l’avenir.

« Il y a des gens qui ne veulent pas se montrer à l’écran, qui se créent le personnage qu’ils voudraient être, il y a des filtres sur TikTok, dit M. Talbot... Il y a quelque chose qui s’en vient, et ça s’en vient vite. »

Quelques chiffres 11,64 milliards US Évaluation du marché mondial de la réalité virtuelle en 2021 par Fortune Business Insights. Il s’agit d’une des estimations les plus crédibles dans ce domaine où les firmes d’analystes rivalisent de créativité pour gonfler les chiffres. En 2014, par exemple, la firme The Farm 51 annonçait des revenus de 50 milliards US en 2018, avait écrit La Presse à l’époque. 13,7 milliards US Pertes rapportées par Meta en 2022, pour des revenus de 2,1 milliards US, pour son service Reality Labs, responsable du développement de la réalité virtuelle reposant essentiellement sur ses casques Quest. Cette perte s’ajoute à celle de 10,2 milliards US de l’année précédente.