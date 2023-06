Vision Pro

Ce que voit Apple dans son casque de réalité virtuelle

D’un côté, des technophiles enthousiastes et de grandes entreprises qui voient dans la réalité virtuelle le média de l’avenir. De l’autre, une technologie qui peine à sortir de sa niche, dans laquelle Meta a subi des pertes de 32 milliards US en deux ans, plombée par des appareils coûteux et une aura de bizarrerie. Mais que diable est allée faire Apple dans cette galère avec son casque Vision Pro à 4699 $ ? Le tour en opinions et en statistiques.