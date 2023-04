Les routeurs en réseau maillé Deco XE200 peuvent gérer, sans accroc et avec une puissance remarquable, jusqu’à 200 appareils. Dommage qu’il faille payer si cher pour en profiter.

On aime

On nous avait prévenu : le tout dernier produit de TP-Link, le Deco XE200, est « extrêmement haut de gamme », d’abord par son prix hors norme de 1299,99 $ pour deux unités. On peut, en fouinant, trouver des détaillants qui l’offrent à 650 $ l’unité, mais ils sont rares.

On a donc affaire ici à un ensemble de deux routeurs en réseau maillé qui n’ont rien d’abordable. On s’attend à des performances à la hauteur. Nous les avons soumis à plus d’un mois d’essai, dans une maison comportant un nombre exagéré d’appareils connectés, soit 55. Entre les téléchargements de gros jeux, les transferts de fichiers locaux ou sur l’internet, les diffusions de vidéos sur deux ou trois écrans en même temps, les vidéoconférences, les jeux en ligne et le télétravail, nous avons été sans pitié.

Jamais nous n’avons eu le moindre ralentissement ni noté de délais anormaux ou déploré la déconnexion soudaine d’un appareil. Les vitesses et la latence étaient aussi bonnes sur l’unité principale branchée au modem que sur le routeur secondaire dans un bureau à l’étage.

Cette chronique pourrait presque s’arrêter ici, la mission première d’un bon ensemble de routeurs étant accomplie. Mais on note dès l’installation qu’on a affaire ici à un produit haut de gamme.

Presque tous nos appareils sont apparus dans l’application Deco moins de cinq minutes après l’installation. Celle-ci a été menée bien plus rondement que d’habitude : le routeur principal était connecté en moins d’une minute, et le second à l’étage s’est joint au réseau presque instantanément, sans aucun réglage.

Autre constat, seulement 3 des 55 appareils n’étaient pas identifiés dans l’application, avec le nom « phone » ou « unknown ». La plupart de nos routeurs testés accolaient cette étiquette d’appareil inconnu à deux ou trois fois plus d’appareils.

Ces deux routeurs comportent trois bandes de fréquences, une de 2,4 GHz, une de 5 GHz et la dernière de 6 GHz. Par défaut, c’est cette dernière fréquence qui est réservée à la communication entre le routeur principal et le secondaire, qui agit ainsi comme un prolongateur WiFi. Combinés, ils couvrent un espace de 6500 pieds carrés. Il est possible, si on souhaite absolument brancher ses appareils récents en WiFi 6e, de leur permettre d’accéder à cette troisième bande, mais au détriment de la stabilité du réseau maillé.

On abuse souvent de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour que chaque routeur desserve correctement les appareils. Nous avons constaté que 95 % du temps, le téléphone, l’ordinateur ou le téléviseur se connectait à l’unité, principale ou secondaire, qui était effectivement la plus proche. Quand l’appareil en est capable, c’est la connexion 5 GHz plus étendue et rapide qui est choisie à tout coup.

Chacun de ces routeurs peut envoyer jusqu’à 16 faisceaux WiFi simultanés, une agilité rendue possible par son processeur quadricœur de 2,2 GHz. On dispose en outre de trois ports Ethernet au dos de chaque unité, deux pouvant transmettre 1 Gb/s et le troisième, 10 Gb/s.

L’application Deco a été redessinée et est nettement plus claire. On voit tout en haut le diagnostic du réseau (« Tout semble bon », avons-nous reçu tout le mois), les vitesses de téléchargement en aval et en amont et le nombre d’appareils connectés à chaque unité. On dispose d’une panoplie d’outils de contrôle parental, pour filtrer le contenu ou limiter les heures de connexion selon des profils d’âge. Le réseau est protégé par l’outil HomeShield, qui comporte une variante payante plus sophistiquée, HomeShield Pro, à 7,99 $ par mois.

On aime moins

Évidemment, le prix est élevé, le plus ruineux de tous les routeurs que nous ayons présentés jusqu’ici.

Les unités composant le Deco XE200 sont grosses, bien plus volumineuses que les produits cylindriques habituels conçus par TP-Link.

On achète ?

Une première catégorie de consommateurs ou de petites entreprises pourrait tirer profit d’un produit haut de gamme comme le Deco XE200 : les utilisateurs sont très exigeants, avec beaucoup d’appareils connectés et qui n’ont pas trouvé le routeur satisfaisant. Celui-ci pousse les capacités de ces contrôleurs suprêmes d’un réseau domestique encore plus loin.

Si 1299,99 $ est une somme qui ne vous effraie pas, les dépenser pour l’appareil le plus important de votre réseau internet peut se justifier.

Pour l’utilisateur plus modeste, on a ici des capacités qui dépassent de loin les besoins.