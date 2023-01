Post News

Un nouveau prétendant à la couronne de Twitter

Né à peine deux semaines après l’acquisition de Twitter par Elon Musk, un tout nouveau réseau social veut profiter de la tourmente : Post News. Derrière la forme semblable se cache cependant un tout autre modèle, où le créateur de contenu peut être payé et dont le but est de « réduire l’espace entre les nouvelles et les réseaux sociaux » tout en garantissant un environnement respectueux. Cinq publications de moins de 280 mots pour comprendre.