(New York) La Bourse de Toronto a gagné près de 150 points mercredi, stimulée par la vigueur des secteurs de la finance et des technologies de l’information, pendant que les grands indices américains ont avancé eux aussi.

Agence France-Presse

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a progressé de 145,06 points pour clôturer avec 19 588,83 points.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a avancé de 133,40 points à 33 269,77 points, tandis que l’indice élargi S&P 500 s’est emparé de 28,83 points à 3852,97 points. L’indice composé du NASDAQ a pris 71,78 points à 10 458,76 points.

Tout au long de la séance, les indices ont oscillé entre le rouge et le vert. « Il est difficile de soutenir un rebond, difficile de faire quoi que ce soit », a commenté Karl Haeling de LBBW interrogé par l’AFP.

« On reste en position d’attente […] après une année terrible sur tous les fronts », a pour sa part indiqué Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Pour Karl Haeling, « nous n’aurons pas de réponse aux questions majeures du marché avant quelques mois, notamment à la plus importante d’entre elles : ce que va faire l’inflation ».

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 74,03 cents US, en hausse par rapport à celui de 73,22 cents US de mardi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a plongé de 4,09 $ US à 72,84 $ US le baril, pendant que celui du gaz naturel a grimpé de 18 cents US à 4,17 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a avancé de 12,90 $ US à 1859,00 $ US l’once et celui du cuivre s’est déprécié de 3 cents US à 3,74 $ US la livre.