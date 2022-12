Aperçu des actualités de la semaine dans le monde de la techno.

Ubisoft Radar

Le fonds d’investissement de 10 millions de dollars Ubisoft Radar est devenu bien concret pour cinq studios indépendants québécois, choisis cette semaine pour une première cohorte qui a eu droit à 1,45 million. « Sur les 35 projets déposés, la sélection du comité se fait selon l’expérience de l’équipe, l’avancement de la production, la capacité de l’équipe à livrer le jeu et surtout le potentiel de succès », explique Antoine Leduc-Labelle, porte-parole d’Ubisoft. Le financement peut aller jusqu’à 500 000 $ et vise à donner un coup de pouce lors des moments clés, du démarrage à la commercialisation. Jusqu’à 20 % des revenus nets générés par les jeux seront réinvestis dans Ubisoft Radar jusqu’en 2030.

Clés USB 2 To

PHOTO EXTRAITE DU SITE D’AMAZON Ces clés USB promettant 2 To de stockage et la vitesse de l’USB 3.0 pour moins de 20 $ sont une arnaque : elles n’ont qu’une capacité de 22 Go et sont très lentes.

L’offre est tellement alléchante, on la retrouve partout, notamment sur Amazon et Wish : des clés USB contenant 2 To pour moins de 20 $, ultrarapides avec leur petite barre bleue USB 3.0 promettant 5 Gb/s. Trop beau pour être vrai ? Effectivement. Nous en avons commandé deux, et elles indiquent bel et bien 2 To quand on les connecte à l’ordinateur. Mais tout est faux. Le contrôleur de mémoire Flash a été trafiqué pour ces clés qui ne contiennent, vérification faite, que 22 Go, près de 100 fois moins que promis. La vitesse atteint à peine 8 Mb/s, 625 fois moins que l’USB 3.0. Il existe une arnaque semblable avec un prétendu disque SSD de 2 To au même prix. À éviter totalement.

Canadian Tire

CAPTURE D’ÉCRAN DE L’APPLICATION CT VR TREE DECORATOR Sur un téléphone, un ordinateur ou avec un casque Quest, on peut choisir, avec l’application CT VR Tree Decorator, un sapin, le décorer, tourner autour et commander le tout au magasin le plus proche. Le hic, c’est que l’appli est loin d’être au point.

Canadian Tire a eu une idée bien sympathique en lançant cette semaine une application de réalité virtuelle pour Noël. Sur un téléphone, un ordinateur ou avec un casque Quest, on peut choisir un sapin, le décorer, tourner autour et commander le tout au magasin le plus proche. De petites surprises se cachent dans la pièce. Malheureusement, l’appli CT VR Tree Decorator (qui comporte des menus en français malgré son nom) est loin d’être au point : la définition de l’image est insuffisante pour réellement voir le résultat, le localisateur de magasins ne fonctionne pas, les vidéos sont en anglais et nous n’avons jamais reçu le courriel de confirmation de notre précommande.