Le moniteur DesignVue PD3220U, de BenQ, a la résolution 4K et la gamme de couleurs pour satisfaire les pros. Mais avec ses 10 ports, ses ajouts bien pensés et son prix acceptable, il est recommandable pour tous les utilisateurs, malgré quelques petits défauts.

On aime

Comme on a affaire à un moniteur dont la première tâche est de diffuser l’image de votre ordinateur, portable ou de bureau, passons d’abord en revue la qualité de ladite image. On a affaire ici à un écran de 31,5 pouces de diagonale affichant 3840 pixels sur 2160, du 4K donc, avec une densité de 140 points par pouce et une luminosité moyenne de 250 nits. Il offre un contraste de 1000:1 et un taux de rafraîchissement de 60 Hz, pour 1,07 milliard de couleurs. Ses capacités de reproduction des couleurs sont de 100 % pour les gammes Rec.709 et sRGB, et de 95 % pour la gamme P3. Dans ce dernier cas, il s’agit de la limite inférieure qu’on attribue généralement aux moniteurs destinés à l’édition graphique.

En bon français, on a ici un excellent moniteur, supérieur à la moyenne sur certains plans et donnant des couleurs riches et lumineuses, bien qu’on trouve sur le marché des écrans plus coûteux aux statistiques plus impressionnantes.

Pour le commun des mortels, ce sont cependant d’autres détails qui font qu’il se démarque. Commençons par le festival de ports de branchement. D’abord deux ports Thunderbolt, dont l’un peut fournir jusqu’à 85 watts à votre portable ainsi que le transfert de l’image et des données. Ajoutons-y deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort, trois ports USB 3.1, un USB-C, un USB-B et une prise d’écouteurs. Il est en outre doté d’une technologie anti-scintillement et d’un mode orangé qui bloque la lumière bleue.

On a surtout, et c’est très apprécié dans notre cas, une technologie appelée KVM qui permet de n’utiliser qu’un ensemble clavier-souris pour deux ordinateurs branchés sur ce moniteur. Le principe est simple : le clavier et la souris contrôlent l’ordinateur dont on voit l’image, un PC Windows et un MacBook Air dans notre test. Et ça fonctionne généralement rondement.

L’autre petite touche intéressante, c’est une télécommande filaire entièrement configurable appelée Hotkey Puck, dotée d’une roulette pour modifier par exemple le contraste ou la luminosité et d’un bouton pour passer d’un ordinateur branché à l’autre. On peut également prévoir trois configurations de l’image qui ont chacune leur raccourci sur cette télécommande. Toutes ces commandes sont également accessibles avec quatre boutons placés au coin inférieur droit, à l’arrière de l’écran.

Le moniteur repose sur un grand socle métallique plat et a un jeu à la verticale de 15 centimètres, peut être penché vers l’avant de 5 degrés ou vers l’arrière de 20, et se tourne en mode portrait. Enfin, on dispose d’un mode appelé DualView qui permet d’afficher côte à côte deux configurations différentes de couleurs.

On aime moins

On a intégré au DesignVue PD3220U deux petits haut-parleurs de 2 watts. Ils peuvent dépanner si vous avez un ordinateur de bureau sans haut-parleur, mais leur qualité est médiocre, inférieure à la grande majorité de ce que livrent les ordinateurs portables.

Les boutons à l’arrière ont l’avantage de minimiser la bordure en bas d’écran, mais sont malcommodes à identifier, puisqu’on ne les voit pas.

Nous avons trouvé un bogue quand on éteint un des deux ordinateurs : le moniteur se met à clignoter. Il faut alors le débrancher pour qu’il retrouve son calme.

À 60 Hz et 95 % de la gamme P3, on ne satisfera pas les graphistes ou les joueurs vidéo exigeants.

On achète ?

Nous avions passé en revue il y a quelques semaines un moniteur techniquement supérieur, l’UltraFine Display OLED, de LG, vendu au prix effarant de 5499,99 $. On revient sur terre ici avec le DesignVue PD3220U, vendu trois fois et demie moins cher, avec des spécifications techniques haut de gamme et des fonctionnalités qui devraient satisfaire la très grande majorité des utilisateurs.

Un achat très recommandable, pas de doute, un bon milieu pour lequel il faut tout de même mettre un prix consistant.