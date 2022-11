Le plus gros succès de Square Enix Montréal a été le jeu de puzzle Lara Croft GO, sorti en 2015.

Un des studios montréalais les plus réputés il y a quelques années, Square Enix Montréal, ferme ses portes, a appris La Presse. Le studio fondé en 2011, et qui a été renommé Onoma par son nouveau propriétaire Embracer il y a à peine trois semaines, comptait quelque 200 employés.

Karim Benessaieh La Presse

L’annonce a été faite officiellement ce mardi au siège social de CDE Entertainement, la filiale créée par le groupe suédois Embracer après l’achat en mai dernier de trois studios de Square Enix. Un deuxième petit studio montréalais, spécialisé en contrôle de qualité, sera également fermé. Les deux autres, Eidos-Montréal et Crystal Dynamics de San Francisco, ne sont pas touchés.

« Nous avons de grandes ambitions pour Crystal Dynamics et Eidos-Montréal, a déclaré par communiqué Phil Rogers, directeur de CDE Entertainement. Nous voyons des opportunités de croissance axées sur des franchises de qualité et des jeux AAA. »

Selon ce qu’a appris La Presse, CDE Entertainement ne voyait pas de possibilités de rentabilité intéressantes pour le jeu mobile, domaine dans lequel s’est spécialisé Square Enix Montréal. Le communiqué laconique précise que les 200 employés concernés « seront pleinement appuyés à travers leur transition ». « L’entreprise va pairer les employés touchés où cela est possible dans des postes ouverts dans des projets PC et console, chez Crystal Dynamics et Eidos-Montréal, mais reconnaît que plusieurs collègues touchés aujourd’hui pourraient trouver leur prochaine opportunité à l’extérieur du groupe », déclare-t-on.

Pari raté

Square Enix Montréal a connu ses heures de gloire entre 2014 et 2016 avec la sortie de Lara Croft GO, Hitman GO, Hitman Sniper et Deus Ex Go. Rien n’est sorti pendant six ans du studio, jusqu’au lancement en mars 2022 de Hitman Sniper : The Shadows.

PHOTO ANDRE PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Patrick Naud, en entrevue avec La Presse alors qu’il était directeur du studio Square Enix Montréal.

En entrevue avec La Presse en mars 2021, le directeur du studio, Patrick Naud, avait expliqué préparer pendant tout ce temps le virage vers des jeux mobiles gratuits au téléchargement, avec achats intégrés, le modèle appelé « freemium ». L’ancienne façon de faire dans le jeu mobile, appelée « premium » et qui consiste à vendre des jeux complets en un seul coup, était perçue en décroissance depuis plusieurs années.

« On a converti tout le studio, passant de développeur de jeux mobiles AAA premiums, à faire des jeux de services freemiums, expliquait M. Naud. C’est toute la structure du jeu, et toute l’infrastructure que ça prend pour opérer un jeu qui va être en continu et qui va durer cinq ou dix ans. On a augmenté la taille du studio de 300 %, 41 personnes ont été embauchées dans la dernière année. »

Il a été impossible de parler à M. Naud, ni à aucun responsable de Square Enix Montréal ou de CDE Entertainement.