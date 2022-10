Presque deux fois moins chère que celle utilisée pour les téléviseurs OLED, une nouvelle technologie appelée QNED a été lancée cette année par LG. Au menu : couleurs et contrastes supérieurs à ceux des écrans à cristaux liquides classiques, processeur et qualité sonore haut de gamme. Mais on oublie à ce prix les contrastes infinis de l’OLED, et l’interface LG a toujours quelques faiblesses.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Chaque fabricant de téléviseurs a son jargon, un petit cours très résumé s’impose donc pour décrire la nouveauté proposée par LG cette année, le QNED, dont nous avons essayé le modèle QNED85 avec écran de 55 pouces.

Comme pour les écrans plats courants, il s’agit ici de deux panneaux de diodes électroluminescentes (DEL). Le premier donne les couleurs et le second, le rétroéclairage qui, dans le cas du QNED85 de LG, peut atteindre pour le modèle 86 pouces 30 000 diodes appelées Mini DEL, soit 7,5 fois plus que le nombre de pixels offerts par une télé 4K.

Il s’agit donc ici d’une amélioration de la technologie classique basée sur les deux panneaux de diodes électroluminescentes, pas d’un changement radical. Mais force est de constater que ces petites innovations signées LG remplissent quelques-unes de leurs promesses avec notre QNED85. Que ce soit pour un film en 4K ou un jeu vidéo, les contrastes et les couleurs sont bien plus riches qu’avec deux autres télés 4K que nous avions sous la main. La luminosité était satisfaisante, même en plein jour pour des scènes peu éclairées, et le taux de rafraîchissement variable de 120 Hz assure une bonne fluidité de l’action.

Le système d’exploitation détecte seul la source du signal vidéo et s’y adapte. Les films auront droit à un mode cinématographique qui embue légèrement l’image pour lui enlever l’ultraréalisme parfois dérangeant du 4K. Un optimiseur de jeu donne en outre la meilleure configuration possible en matière de latence, de fréquence d’images et de luminosité.

La qualité sonore des haut-parleurs fournissant 40 watts au total est très bonne, avec une basse riche et un son bien défini. Les fréquences moyennes nous ont semblé un peu criardes, cependant.

On a toujours entre les mains la télécommande Magic, qui permet la navigation classique avec les boutons physiques ou par le curseur qui se promène à l’écran selon vos mouvements. Pour les entrées, on dispose de quatre ports HDMI, d’un eARC, d’une entrée Ethernet, de deux ports USB 2,0 et d’une sortie audio numérique optique. Le QNED85 est compatible avec l’Assistant Google, Alexa et accepte AirPlay pour rediffuser écran et son des appareils Apple. Le processeur A7 de 5e génération est assez puissant pour répondre rapidement, avec une fraction de seconde de délai, aux commandes.

Enfin, à 1213,99 $ pour le modèle 55 pouces, on a tout cela à un prix très raisonnable.

On aime moins

Il y a déjà un petit moment que nous sommes vendu aux télés OLED de LG, qui est notre télé principale. Alors passer au QNED85 pendant deux semaines, pour ce test, a été un pas en arrière : non, la qualité de l’image de cette nouvelle télé ne peut se mesurer au contraste infini du panneau unique des diodes organiques électroluminescentes. LG en convient d’ailleurs elle-même dans son premier communiqué d’annonce en décembre 2020 : « L’OLED est le pinacle de l’offre télé de LG, mais la LG QNED Mini DEL offre une alternative irrésistible pour le consommateur. »

Alors que des appareils bien moins perfectionnés savent se connecter automatiquement à des écouteurs qui ont été jumelés une première fois, ceux de LG, et le QNED85 ici, demandent chaque fois une longue séance de pitonnage dans les préférences.

L’interface WebOS est très difficile à configurer. Il faut se promener dans de complexes sous-menus, et certaines fonctions — notamment le simple redémarrage – sont pratiquement introuvables.

On achète ?

On peut résumer en une phrase les arguments pour l’achat du QNED85 de LG : meilleur, mais un peu plus coûteux que la plupart des téléviseurs DEL sur le marché, moins cher, mais moins impressionnant que les modèles haut de gamme OLED et QLED. On a ici la définition d’un excellent téléviseur moyen de gamme, bien conçu et fiable, qui devrait satisfaire la grande majorité des utilisateurs minimalement exigeants. Les vrais mordus, eux, n’hésiteront pas à mettre beaucoup plus pour le « pinacle ».