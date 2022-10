À sa neuvième année, la gamme des téléphones Pixel conçue par Google semble avoir trouvé sa niche. Les Pixel 7 et 7 Pro sont plus beaux que jamais, avec un meilleur écran, une nouvelle mouture du processeur maison et sont dotés de fonctions étonnantes. Mais toutes ne sont pas au point et la puissance n’est pas au rendez-vous.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Il est loin, le design très sobre des premiers Pixel. Les Pixel 7 et 7 Pro ont un dos en verre lisse, et intègrent maintenant ce qui est devenu distinctif depuis deux ans, une large bande en aluminium à l’arrière qui comprend les caméras. Peu d’améliorations ici par rapport aux Pixel 6 de l’an dernier : on compte toujours sur un grand-angle de 50 MP et un ultra-grand-angle de 12 MP.

Le Pixel 7 Pro, plus coûteux, a ici un argument supplémentaire : il a droit à un téléobjectif de 48 MP, avec zoom optique x5. Google faisant grand cas des capacités photographiques de ses téléphones, nous avons multiplié les comparaisons avec une autre vedette, l’iPhone 14 Pro Max. Le téléphone d’Apple nous a semblé supérieur pour la richesse des couleurs et la capacité à rendre les contrastes, par exemple entre les zones très ensoleillées et ombragées.

Le Pixel 7 et son grand frère 7 Pro ont d’autres qualités, cependant. Les détails étaient mieux rendus, les couleurs sont plus naturelles et ils sont imbattables pour les photos en très basse luminosité. Les Pixel 7 ont en fait réduit à moins de 2 secondes le temps d’exposition dans ces situations, ce qui donne des résultats nettement plus satisfaisants.

Difficile de déterminer un gagnant entre Apple et Google, ici, tant cela dépend du goût de l’utilisateur. Il s’agit, de toute évidence, de très bons appareils photo, et ce, dans les trois cas.

Les Pixel 7 ont une panoplie de fonctions de traitement d’image signées Google, parfois impressionnantes, parfois expérimentales. La gomme magique permet d’effacer un élément inopportun dans une photo, une retouche pratiquement indécelable si cet élément est sur un fond uni. Sinon, on a un résultat sans grand intérêt. La fonctionnalité « antiflou » peut améliorer une photo floue, mais elle ne fait pas de miracle, comme dans l’exemple ci-dessous gracieusement fourni par un collègue.

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE La fonctionnalité « antiflou » peut améliorer une photo floue, mais elle ne fait pas de miracle.

Les écrans des Pixel 7 sont particulièrement réussis. Le modèle le plus petit, à 6,3 po, a un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 90 Hz, une résolution de 416 ppp et une luminosité maximale de 1400 nits. Le 7 Pro, à 6,7 po, peut aller jusqu’à 120 Hz, avec une définition de 512 ppp et une luminosité maximale de 1500 nits.

Les deux sont classés IP68, supportant l’eau et la poussière sans être considérés comme étanches. La pile, de 4355 mAh et 5000 mAh, est largement suffisante pour donner 24 heures d’activité. On dispose en outre de la recharge magnétique et de la recharge filaire rapide, capable de remplir la pile à 50 % en moins de 30 minutes.

Pour le déverrouillage du téléphone, on a enfin ajouté au lecteur d’empreinte sous l’écran la reconnaissance faciale.

Enfin, comme on s’y attend des Pixel, Google s’engage à cinq ans de mises à jour de sécurité, que ces téléphones sont généralement les premiers à recevoir.

On aime moins

Les tests d’étalonnage ne disent pas tout et doivent être utilisés avec d’autres critères, soit. Mais pour nos classiques comparaisons avec le logiciel Geekbench 5, nos deux Pixel 7 avec leur processeur maison Tensor G2 n’étaient pas du tout de taille face à la concurrence. Et nous n’incluons évidemment pas les iPhone, très loin devant.

Le déverrouillage avec les empreintes digitales est capricieux : il faut souvent s’y reprendre une deuxième fois.

On achète ?

Google a beau dominer l’industrie avec son système d’exploitation Android, il demeure un acteur marginal avec ses propres téléphones, les Pixel, qui détenaient 3 % de parts de marché en Amérique du Nord en mars dernier. Mais ces téléphones reçoivent généralement de bonnes critiques et ils comptent sur un noyau d’indéfectibles amateurs qui ne seront pas déçus par les Pixel 7 et 7 Pro. Ils comportent des améliorations notables par rapport à l’an dernier, et la qualité des photos et la disponibilité de fonctions utiles font partie des arguments en leur faveur.

L’achat est particulièrement recommandable pour le Pixel 7, offert à un prix raisonnable malgré des caractéristiques dignes de téléphones haut de gamme.