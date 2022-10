« J’avais animé le gala de chez nous l’année passée ! »

Karim Benessaieh La Presse

MEGAMIGS

Porte-parole depuis trois ans de la grand-messe du jeu vidéo québécois, le MEGAMIGS, l’animateur radio Phil Branch déborde d’enthousiasme à l’autre bout du fil pour la 18e présentation, qui se déroulera enfin en personne du 19 au 22 octobre à l’hôtel Bonaventure. Les amateurs pourront notamment essayer Call of Duty : Modern Warfare II, du studio Beenox, et Gotham Knights, de WB Games Montréal. La Zone Indie mettra en outre en vedette 10 studios indépendants d’ici. « Ça fait des années qu’on est bons en jeu vidéo au Québec, mais on n’entend pas parler », dit Phil Branch. L’occasion est belle pour les parents, estime l’animateur de 39 ans, de s’initier à cet univers.

BeatConnect

CAPTURE D’ÉCRAN BeatConnect, qui a réussi récemment à lever 3 millions, est, pour les musiciens, « un peu comme un Google Doc » où chaque participant peut ajouter son contenu, précise son PDG, Alexandre Turbide.

Après avoir recruté quelque 6000 utilisateurs depuis son lancement à l’été 2021, la plateforme musicale montréalaise de collaboration à distance BeatConnect a réussi récemment à lever 3 millions de dollars en financement. Il s’agissait de la première ronde de Fonds Triptyq, spécialisé depuis juin dernier dans les « industries créatives 4.0 », qui y a contribué pour 750 000 $. « On a une audience, on a un produit, maintenant bâtissons-le comme il faut », explique Alexandre Turbide, PDG et cofondateur de BeatConnect. Avec le financement, on veut redévelopper la technologie pour qu’elle soit évolutive (« scalable »). » BeatConnect est, pour les musiciens, « un peu comme un Google Doc » où chaque participant peut ajouter son contenu. L’utilisation est gratuite, la monétisation vient de l’accès aux outils de création.

Invoke

PHOTO ROYA ESMAEILI, FOURNIE PAR INVOKE STUDIOS Les ambitions d’Invoke Studios, anciennement le studio indépendant Tuque Games racheté par Wizards of the Coast : passer à 200 employés d’ici 2025 pour développer un jeu AAA basé sur l’univers de Dungeons & Dragons.

On pourrait parler d’un « vieux » nouveau studio : Invoke, dont le lancement a été annoncé cette semaine, était actif sous le nom de Tuque Games depuis 2012 avant d’être racheté par l’américain Wizards of the Coast en 2019. Les ambitions, cette fois, sont énormes : ce studio de 80 personnes du quartier Saint-Henri veut tripler de taille d’ici 2025 pour un jeu AAA basé sur l’univers de Dungeons & Dragons. « On a les moyens d’aller concurrencer tous les grands jeux qu’on voit, estime Dominic Guay, vice-président et directeur général d’Invoke Studios. On a un heureux mélange, des gens qui ont fait des Assassin’s Creed et des Far Cry dans le passé et d’autres qui viennent de la scène indie. »