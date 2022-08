Le Galaxy Book2 Pro 360 devient une tablette très pratique, à peine 300 g plus lourde qu’un iPad, quand on tourne l’écran à 360 degrés. Placé en V inversé, il devient un écran HD de 1920 pixels sur 1080 pixels qui affiche à la perfection films et vidéoconférences.

Avec le Galaxy Book2 Pro 360, Samsung livre probablement son meilleur ordinateur portable polyvalent. Rapide, mince et léger, il dispose d’un écran tactile AMOLED compatible avec un stylet qui se plie à 360 degrés pour devenir une tablette. Il lui manque toutefois la puissance graphique des plus récents MacBook, et la pertinence d’une tablette Windows reste à démontrer.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Samsung a réussi des prodiges de miniaturisation avec son Galaxy Book2 Pro 360. Cet ordinateur portable est aussi mince qu’un téléphone, à 11,9 mm, et ne pèse que 1051 g. Son écran AMOLED de 13,3 pouces — il existe également un modèle à 15,6 pouces — est lumineux, contrasté et affiche des couleurs riches. Il est de plus tactile et compatible avec le stylet de Samsung, le S Pen.

Tous ces éléments font en sorte qu’il devient une tablette très pratique, à peine 300 g plus lourde qu’un iPad, quand on tourne l’écran à 360 degrés. Placé en V inversé, il devient un écran HD de 1920 pixels sur 1080 pixels qui affiche à la perfection films et vidéoconférences.

Sauf qu’on a affaire ici à un vrai ordinateur, bien supérieur aux tablettes. Nous avons testé le modèle avec processeur Intel i7-1260P, 16 Go de RAM et une carte graphique Iris Xe. Voici ce que donne l’étalonnage avec Geekbench 5.

Les capacités de son processeur sont remarquables, dans le peloton de tête en étant surclassé uniquement, dans nos tests, par deux récents Mac. Le traitement graphique est au-dessus de la moyenne, mais n’a rien à voir avec ce qu’offrent les ordinateurs pour jeu vidéo ou les puces M1 et M2 d’Apple. Et, de fait, le Galaxy Book2 Pro 360 est incapable de gérer de gros jeux vidéo comme Spider-Man remastérisé pour PC ou God of War. Pour le montage vidéo, il répond bien pour des projets modestes, mais n’est manifestement pas un ordinateur pour les professionnels.

La vitesse de son disque dur SSD est également impressionnante, une des meilleures que nous n’avons jamais enregistrée avec 2485 Mb/s en lecture pour les gros fichiers et 1705 Mb/s en écriture.

Bref, pour le travail informatique au quotidien, avec plusieurs logiciels utilisés simultanément, des vidéoconférences et l’ouverture de fichiers multimédias, le Galaxy Book2 Pro 360 est un excellent outil.

Les branchements comprennent un port Thunderbolt 4, deux entrées USB-C, un lecteur de carte MicroSD et une entrée-sortie audio de 3,5 mm. Il est compatible avec la nouvelle norme de WiFi 6 E et sa pile a une capacité de 68 Wh, de quoi donner 15 heures de lecture vidéo ou une journée complète de travail intensif. Le déverrouillage s’effectue par numéro d’identification personnel ou avec un lecteur d’empreinte digitale caché dans le bouton d’alimentation.

Enfin, les utilisateurs Samsung ont un atout intéressant : on peut disposer des applications, des photos et des configurations de son téléphone sur l’ordinateur, et passer de façon plutôt fluide d’un à l’autre.

On aime moins

C’est une question de goût, mais nous n’avons jamais été convaincus par la transformation d’un ordinateur Windows en tablette. Le système d’exploitation de Microsoft n’est pas aussi adapté à cet usage qu’Android ou iPadOS.

Pas de déverrouillage avec reconnaissance faciale, la webcam avant de 1080 p n’étant pas compatible avec Windows Hello.

Dans sa configuration minimale, le Galaxy Book2 Pro 360 est offert à un prix intéressant de 1279,99 $. Mais 8 Go de RAM et un disque dur de 256 Go, c’est peu. Les premiers modèles recommandables commencent plutôt à 1519,99 $.

On achète ?

Sans aucun doute, le Galaxy Book2 Pro 360 est un excellent ordinateur portable, aux capacités et au design qui satisferont les utilisateurs exigeants. On paie évidemment ici un extra pour son talent à se transformer en tablette, pour son écran tactile compatible avec un stylet. Si ces options ne vous semblent pas nécessaires, ce n’est pas l’ordinateur qu’il vous faut. Son petit frère également conçu par Samsung, le Galaxy Book2 Pro, offre des capacités comparables pour 200 $ de moins.