Le Sway 2.0 de l’entreprise montréalaise ergonofis est un bureau motorisé réglable, qui vous rappelle de vous lever à intervalles réguliers. D’une conception impeccable, il coûte cependant cher et n’offre pas la connectivité de certains de ses compétiteurs.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Avant d’entrer dans la techno, parlons environnement et design. La firme ergonofis, dont le siège social est situé rue Louvain à Montréal, a obtenu en juillet dernier la certification B Corp pour son engagement environnemental, notamment avec la conception de produits durables et ses efforts pour diminuer son empreinte écologique. Avec son bureau ajustable Sway, elle a opté pour la sobriété et les teintes naturelles. La table de bois massif canadien épaisse d’un pouce et quart est en érable, en cerisier ou en noyer. Un dispositif permet de regrouper et cacher les câbles.

Le Sway 2.0 a fière allure, est d’une stabilité à toute épreuve, c’est un meuble manifestement haut de gamme qui ajoute une touche de chic à tout espace de bureau. Il est offert en trois tailles prédéfinies, de 48 à 72 pouces de largeur, et peut également être coupé sur mesure avec un délai de 6 à 8 semaines. Nous avons effectué le montage des 21 pièces en près de deux heures.

En tapotant l’interface tactile, de 5 pouces de haut sur 1 pouce de large dans le coin inférieur droit du bureau, un minuscule écran tout en haut indique la hauteur. Une ligne au centre avec deux flèches vers le haut et le bas nous permet de faire monter ou descendre le bureau. Un seul bouton étiqueté Menu affiche les réglages plus avancés. C’est ici qu’on choisit la langue de l’interface, les unités métriques ou impériales, et que l’on configure les limites supérieure et inférieure du bureau.

Par la suite, il suffira de faire glisser son doigt sur la ligne, vers le haut ou le bas, pour que le Sway s’ajuste à la hauteur demandée. On peut également maintenir son doigt sur une des flèches pour un ajustement manuel. Sa hauteur peut passer de 22,7 à 48,7 pouces, grâce à ses deux moteurs capables de supporter jusqu’à 300 livres. Le fonctionnement est silencieux, moins de 45 décibels. Dans notre réglage, on passait de la limite inférieure à la limite supérieure en 8 secondes. Jusqu’à quatre utilisateurs différents peuvent programmer leurs deux hauteurs préférées.

Si un obstacle gêne le mouvement du bureau, un détecteur arrête automatiquement les moteurs. Vous oubliez de monter votre bureau de temps en temps, histoire de vous dégourdir les jambes ? On a programmé trois intervalles, pour vous rappeler de vous lever 5, 10 ou 15 minutes par heure. Une icône de cloche se met tout simplement à clignoter, invitant l’utilisateur à faire monter puis redescendre le bureau.

Enfin, dernière petite touche intelligente, on peut verrouiller et déverrouiller le contrôle de la hauteur, toujours avec le bouton Menu, pour empêcher les enfants de jouer avec le bureau.

Le Sway 2.0 est offert avec une garantie de 10 ans pour les composantes en acier et cinq ans pour les composantes électriques. Ergonofis permet en outre de renvoyer le bureau après 30 jours d’essai, moyennant des frais de manutention de 95 $.

On aime moins

Sans être incroyablement complexe, le montage du Sway est exigeant, avec 28 vis — qui vont heureusement dans des trous préforés — et quelques étapes peu évidentes. Détail irritant, le manuel renvoie, avec un code QR, vers une vidéo qui n’est pas disponible.

Le Sway n’a aucune connectivité, WiFi ou Bluetooth, qui permettrait par exemple des configurations plus intuitives à partir d’un téléphone intelligent ou un bilan d’activités. L’interface conçue par ergonofis fait bien son travail, mais il faut un moment pour l’apprivoiser.

À un prix de départ de 1795 $, il s’agit d’une dépense costaude.

On achète ?

On n’insistera pas ici sur la nécessité pour un travailleur de bureau de se lever quelques minutes toutes les heures, elle fait consensus. Le Sway s’avère pour cela un précieux allié, bien plus pratique que les supports manuels.

Les acheteurs déçus par les bureaux ajustables ont généralement deux sujets de plaintes : des mécanismes motorisés bruyants et qui flanchent, ainsi qu’une surface de travail qui s’abîme facilement. Sans avoir évidemment testé le Sway à long terme, il faut reconnaître qu’ergonofis n’a pas lésiné sur la qualité des matériaux et des composants. Un beau bureau, solide, silencieux et conçu avec soin, à un prix conséquent, mais dans la moyenne de cette catégorie. Un achat recommandable, sans aucun doute, si on est prêt à cet investissement.