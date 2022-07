TCL a accompli tout un exploit en lançant deux téléphones, le TCL 30 5G et le TCL 30 XE 5G. Ils sont de bonne qualité malgré leur prix sous les 500 $. Ils sont capables de performances honnêtes, sont compatibles 5G et sont dotés d’un appareil photo à trois objectifs. Mais il faut faire une croix sur bien des exigences quand on paie si peu.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

TCL, notamment connu pour avoir fabriqué les téléphones Alcatel et BlackBerry, s’est fait une spécialité d’offrir des appareils peu coûteux, mais tout de même performants. Ses deux derniers modèles poussent cette logique encore plus loin, avec des prix tout simplement imbattables de 485 $ pour le TCL 30 5G et de 355 $ pour le TCL 30 XE 5G.

PHOTO FOURNIE PAR TCL Les TCL 30 XE 5G (à gauche) et TCL 30 5G

Ne tournons pas autour du pot, on veut savoir, à ce prix, comment ces téléphones se comparent aux autres en matière de performance, avec l’étalonnage de Geekbench 5. Premier constat : ils ne sont pas du tout dans la même ligue que les téléphones vendus 1000 $ et plus. Globalement, ils arrivent aux 21e et 22e rangs sur les 29 téléphones que nous avons testés au cours des dernières années. Nous n’avons conservé pour le tableau suivant que les téléphones de 1000 $ et moins.

On constate, mine de rien, que les deux TCL surclassent le Galaxy A52 lancé en 2021, et se révèlent meilleurs que les modèles Pixel précédents de Google. Comme quoi une année dans cette industrie est une éternité. Tant le TCL 30 5G que le XE sont équipés du même processeur de milieu de gamme, le MediaTek Dimensity 700, avec 4 Go de RAM.

L’autre grande différence entre les deux TCL, ce sont les écrans, de 6,52 po DEL à 720p pour le XE et de 6,7 po AMOLED plein HD pour le plus coûteux. Ici, il n’y a aucune comparaison possible : l’AMOLED est nettement plus contrasté avec ses 395 ppp comparativement à 268 ppp, ses couleurs plus vives et sa résolution bien meilleure.

On trouve dans les deux cas une prise pour casque d’écoute de 3,5 mm. La pile de 4500 mA h du XE, tout comme celle de 5100 mA h de son grand frère, donne une bonne journée et demie d’utilisation normale. Les deux acceptent l’authentification par empreinte digitale et par reconnaissance faciale.

On aime moins

Le processeur MediaTek Dimensity 700 n’est pas une bête de vitesse. Il va peiner à ouvrir coup sur coup de gros jeux comme Call of Duty ou Fortnite ou afficher instantanément votre Google Photos. Mais il le fait tout de même, avec un petit délai, mais sans bogue, et nous n’avons pas réussi à le faire bloquer avec des exigences trop grandes. Fonctionnel, donc, mais pas instantané.

Pour la photo, on doit distinguer le TCL 30 5G de son petit frère XE. Le premier a trois objectifs arrière, un grand-angle de 50 MPX, un 2 MPX pour la profondeur et un 2 MPX pour les photos à courte distance. Dans le second, on a remplacé le grand-angle par un objectif de 13 MPX. Les deux, curieusement, ont donné des résultats semblables, et qu’on peut qualifier de moyens. Comparées à un iPhone 13 Pro Max et à un Galaxy S21 FE, les photos ont donné de belles couleurs riches et une capacité de mise au point automatique très satisfaisante. Le niveau de détails, toutefois, nous a semblé médiocre, les deux TCL peinant à gérer les contrastes, même à l’extérieur. Les photos à l’intérieur en soirée n’étaient pas très convaincantes, une spécialité de téléphones généralement beaucoup plus coûteux.

Donc, des appareils photo qui font un travail de base, sans gaffes majeures, mais loin des exploits des meilleurs téléphones.

On achète ?

Pour un utilisateur qui ne veut pas dépenser une fortune, les deux TCL récents remplissent les promesses essentielles : payer peu pour une performance décente. Il s’agit en fait d’un excellent rapport qualité-prix pour des téléphones qui vont faire un bon travail, pour ceux qui ne recherchent pas nécessairement les fonctions les plus avancées et les meilleures photos.

Cela dit, le TCL 30 5G, avec un meilleur écran et une pile plus puissante, nous semble valoir le petit extra de 130 $.