La toute nouvelle Pacer Pro reprend essentiellement les fonctions de montres de sport plus coûteuses, notamment le GPS, le baromètre et tous les tests de forme physique imaginables, tout en demeurant relativement abordable. Mais comme toute Polar, sa complexité et son interface brouillonne sont intimidantes pour le débutant.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

À première vue, la Pacer Pro ressemble à bien des modèles précédents du fabricant Polar. Même écran tout rond et assez volumineux de 45 mm de diamètre, même sobriété dans les cadrans proposés qui tournent tous autour de la performance sportive, et une autonomie de pile hors norme d’environ une semaine.

On croirait avoir une Vintage M2 au poignet, mais certaines nouveautés apparaissent rapidement. La Pacer Pro est plus légère, à peine 40 g, et elle a été dotée d’un processeur deux fois plus puissant que celui de sa prédécesseure, pour 5 Mo de RAM. C’est effectivement plus rapide, mais on est ici très, très loin du 1 Go qu’offre une Apple Watch, ce qui clôt rapidement le débat sur l’« intelligence » de cette montre Polar : son domaine, c’est le suivi d’activités sportives, avec quelques ajouts logiciels complémentaires.

Elle peut notamment afficher les notifications provenant de votre téléphone et vibrer, afficher la météo et même servir de chronomètre et de minuteur si vous avez le courage de vous plonger dans les sous-menus. Mais ce n’est manifestement pas sa force.

Elle est bien équipée, cette Pacer Pro, pour être l’entraîneur idéal, surtout pour la course, mais aussi pour près de 200 activités sportives aussi variées que le kickboxing, le handball et la natation sous toutes ses formes. Elle est classée WR50, soit résistante à l’eau jusqu’à une profondeur de 50 m, mais n’est pas considérée comme une montre pour la plongée. On peut choisir des raccourcis pour 20 de ces activités et configurer l’écran qui est le mieux adapté, en choisissant jusqu’à 8 données parmi la centaine proposées. Ne soyez pas horrifié, on vous propose par défaut le cadran qui semble le mieux adapté, que vous pourrez ensuite personnaliser à votre goût.

Sans grande originalité, ce sont la course à pied et le cyclisme qui ont été nos activités pour les tests de la Pacer Pro. On note d’abord que la luminosité de l’écran, tout en couleurs, a été considérablement améliorée et permet de bien voir les données, même en plein soleil. L’écran n’est pas AMOLED comme pour les montres intelligentes haut de gamme, mais a une belle résolution.

Le résultat, notamment lors d’une course, c’est qu’on dispose au poignet d’indications claires sur l’état de notre séance, avec des données bien agencées. Une bonne note encore une fois à la façon Polar de présenter la fréquence cardiaque, en haut de l’écran en arc de cercle, du vert au rouge selon l’intensité de l’effort.

La Pacer Pro dispose d’un GPS et d’un baromètre intégrés qui la rendent techniquement indépendante d’un téléphone, ce que les coureurs de fond vont apprécier. Elle recrache ensuite toutes ses données en se synchronisant pour donner les bilans de la course ou de la balade à vélo, avec carte géographique, zones d’efforts selon la fréquence cardiaque, dénivellation, durée et rythme.

L’autre grande spécialité de Polar qu’on retrouve évidemment dans la Pacer Pro, ce sont tous les tests physiques qui sont offerts, du VO 2 max à la capacité de récupération en passant par la qualité de votre sommeil. La Pacer Pro offre notamment un programme d’évaluation consistant en un parcours assez intense, à la course, lui permettant de juger vos capacités athlétiques. Ces évaluations reposent notamment sur un lecteur de fréquence cardiaque amélioré, composé de 10 DEL et de 4 photodétecteurs captant la lumière renvoyée par les vaisseaux sanguins.

Cet attirail est vendu 449,99 $, ce qui est nettement moins cher que les montres sportives haut de gamme avec de telles fonctions.

Enfin, les problèmes de synchronisation que nous avons eus de temps en temps avec d’autres montres Polar ont totalement disparu. Les ingénieurs de la firme finlandaise ont fait leur travail à ce chapitre.

On aime moins

Nous en sommes probablement à la dixième Polar testée, et la navigation dans les sous-menus basée sur cinq boutons est toujours aussi mystérieuse. Là où on croit revenir à l’écran d’accueil, on verrouille plutôt la montre ou on démarre un entraînement.

Il a bien fallu rogner quelques fonctions par rapport à des montres plus coûteuses comme la Grit X. La principale, c’est que l’écran n’est pas tactile. La Pacer Pro n’émet pas d’alertes sonores et ne peut afficher un ensemble de données comme l’altitude, le compas et les coordonnées dans un tableau de bord.

On achète ?

La Pacer Pro ne concurrencera pas une Apple Watch ou une Galaxy Watch comme montre intelligente à tout faire. Elle n’a pas non plus leur élégance. Par contre, pour le sportif qui souhaite avoir des bilans complets de ses entraînements ou de ses courses, cette montre fait un travail impeccable et bénéficie de l’expertise de quatre décennies de Polar.

Le débutant risque de trouver que cette montre dépasse de loin ses besoins. Peut-être aura-t-elle l’effet de le pousser à un autre niveau, comme ces montres ont souvent tendance à le faire.