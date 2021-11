Vous n’avez probablement jamais entendu parler d’Edgegap, jeune pousse de Saint-Jean-sur-Richelieu qui connaît du succès à l’international en diminuant considérablement la latence des jeux vidéo.

Karim Benessaieh La Presse

Edgegap

« On n’a aucun client au Canada », précise Mathieu Duperré, PDG et fondateur. La technologie brevetée d’Edgegap repose essentiellement sur l’utilisation de serveurs proches, ce qu’on appelle edge computing dans le jargon. Deux studios AAA l’ont expérimentée et ont constaté une latence améliorée pour 91 % des joueurs, indique-t-on chez Edgegap. La petite équipe de neuf personnes bâtie depuis 2018 passera à plus d’une vingtaine avec l’annonce cette semaine d’un tour de financement de 7 millions US. Les 250 sites de serveurs passeront à « des dizaines de milliers », annonce M. Duperré.

Riders Republic

IMAGE FOURNIE PAR UBISOFT En ski, en planche à neige, en combinaison ailée ou à vélo, difficile de résister au plaisir contagieux du sport extrême qu’offre Riders Republic, dernier bébé d’Ubisoft Annecy.

En ski, en planche à neige, en combinaison ailée ou à vélo, difficile de résister au plaisir contagieux du sport extrême qu’offre Riders Republic, dernier bébé d’Ubisoft Annecy. Et si on se fatigue vite de ces combinaisons infinies de backflips et autres tricks quand on n’est pas un mordu, force est d’admettre que ce monde ouvert est très généreux et conçu de main de maître. Ubisoft Annecy creuse le sillon du jeu Steep, lancé en 2016 et consacré aux sports de neige. On n’a pas lésiné sur la reproduction des parcs nationaux mythiques comme Bryce Canyon, Sequoia Park, Mammoth Mountain, Grand Teton, entre les canyons, les sommets enneigés et les sentiers de forêt.

Wi-Fi 6

PHOTO FOURNIE PAR TP-LINK L’Archer AX6000, de TP-Link, a été l’un des premiers routeurs sur le marché en 2019 utilisant le nouveau protocole Wi-Fi 6.

Le Wi-Fi 6, offert depuis 2019, promet plus de stabilité et des vitesses pouvant atteindre 9,6 Gb/s, ce qui est 872 fois plus rapide que la vitesse du Wi-Fi original. Un site américain, Speedcheck, a réalisé un rare sondage sur le sujet auprès de ses utilisateurs. Premier constat : les utilisateurs du Wi-Fi 6 sont globalement plus satisfaits de leur signal (à 55 %, comparativement à 44 % pour les autres). Notons que, tous groupes confondus, 29,7 % des utilisateurs sont insatisfaits. Le sondage nous apprend en outre que ceux qui ont le Wi-Fi 6 ont plus tendance à posséder leur propre routeur (dans une proportion de 45 %), plutôt que celui de leur fournisseur internet. Et on change beaucoup de routeur, semble-t-il : 77 % l’ont fait au cours des deux dernières années.