Les téléviseurs OLED de LG sont les chouchous des critiques depuis des années, et le modèle C1 lancé en 2021 n’y fait pas exception. À la qualité d’image remarquable, on lui a ajouté cette année quelques améliorations qui vont ravir les amateurs de jeux vidéo, un processeur plus intelligent et une nouvelle taille d’écran de 83 po. Mais il est toujours aussi fastidieux d’y brancher des écouteurs Bluetooth.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

La qualité de l’image produite par le téléviseur OLED C1, dont nous avons testé le modèle de 55 po, est toujours aussi marquante. Cette technologie n’utilise qu’un seul panneau de diodes électroluminescentes dites « organiques », d’où l’acronyme DELO, en français. Ces diodes émettent leur propre lumière au lieu de filtrer une lumière blanche comme dans le cas des téléviseurs DEL, qui comprennent deux panneaux.

Le résultat, avec la technologie DELO, c’est la possibilité d’avoir des noirs profonds et complets, un écran large d’à peine 5 mm dans sa partie supérieure, un contraste quasi infini et une plus grande richesse de couleurs. L’OLED C1 fait à cet égard un magnifique travail, tout comme son prédécesseur, le CX, que nous avions sous la main en même temps. En fait, on ne voit pas vraiment de différence entre les deux quand on affiche en alternance le même film.

On n’en voudra pas à LG d’avoir gardé la même recette, elle fonctionne. Même dans une pièce très éclairée, en plein jour, le contraste et les couleurs pleines permettent de bien apprécier les nuances d’un film.

Cette année, par contre, on a droit à un nouveau sous-menu quand on y branche une console de jeu vidéo ou un ordinateur : un « optimiseur de jeu ». C’est ici qu’on peut contrôler à sa guise plusieurs paramètres, le type d’image et le son. Ce téléviseur est compatible avec le taux de 120 Hz et est le seul à intégrer les technologies Nvidia G-Sync et AMD FreeSync, qui permettent d’éviter d’avoir des images saccadées.

Avec sa capacité de reproduire à 120 cadres par seconde le contenu vidéo, ses capacités Dolby Vision à 4K et sa latence annoncée de 6 ms, l’OLED C1 brouille en fait la frontière entre un téléviseur et un moniteur d’ordinateur conçu pour le jeu vidéo.

La télécommande, appelée Magic Remote, a été redessinée et tient mieux en main. Elle comprend toujours le curseur qui se balade sur l’écran comme un pointeur laser, et des boutons en relief pour le volume et les canaux qu’on peut repérer même dans la pénombre.

Ce téléviseur est compatible avec les deux principaux assistants vocaux, Alexa et l’Assistant Google, et permet de diffuser le contenu des appareils Apple avec AirPlay. La disponibilité des applications dans la boutique maison de LG est impressionnante, étant donné le fait que son système d’exploitation, WebOS 6, est indépendant de Google et d’Apple. Les applications les plus populaires y sont, à l’exception de Tou.tv, toujours aussi rares.

On a droit à une nouvelle mouture du processeur, le « 4K IA α 9 » de quatrième génération, qu’on vante comme ayant les capacités de reconnaître les contenus à l’écran pour mieux les distinguer. Un visage, ainsi, ne sera pas traité comme un paysage tropical. Mêmes nuances pour le son, qui fait la distinction entre les voix et la musique, par exemple.

Honnêtement, il est bien difficile de confirmer que le processeur fait un meilleur travail qu’auparavant. Il est manifestement plus agile, et le téléviseur nous a semblé répondre plus rapidement, par contre.

Pour les branchements, on a droit à quatre entrées HDMI 2.1, chacune détectant l’appareil branché et pouvant devenir eARC, et trois prises USB. Des entrées Ethernet et a/v, ainsi qu’une prise 3,5 mm, complètent le tableau.

Enfin, les prix continuent de descendre, du moins pour les plus petits écrans, avec le modèle 48 po par exemple à 1799,99 $. Pour le tout nouveau 83 po, par contre, il faut débourser 10 081 $.

On aime moins

Contrairement à ce que font des téléviseurs bien moins performants, l’OLED C1 ne se rebranche pas automatiquement aux derniers écouteurs Bluetooth utilisés. Il faut constamment aller dans les paramètres pour les reconnecter sauf, une fois sur cinq, quand ils sont détectés dès l’allumage.

L’interface de WebOS 6 est honnête, sans plus. On finit par retrouver tous les paramètres, mais il faut fouiller.

On achète ?

Pour tout cinéphile ou joueur vidéo qui veut de la qualité, et qui est prêt à payer un prix conséquent sans se ruiner, l’OLED C1 est le meilleur choix. On trouve bien sûr des téléviseurs 4K bien moins coûteux jusque dans les supermarchés, mais aucun n’a une qualité d’image qui s’approche de celle qu’offre la technologie OLED.

Le roi LG garde sa couronne dans ce domaine.