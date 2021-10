La nouvelle Nintendo Switch OLED propose une flopée d’améliorations à cette console populaire, les premières depuis le lancement en 2017. Pas de quoi vous convaincre de vous débarrasser de la première version, mais assurément ce qu’il faut pour relancer les ventes.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Comme son nom l’indique, la Nintendo Switch OLED comporte maintenant un écran à « diodes électroluminescentes organiques », DELO en français. Cette console hybride, rappelons-le, permet de diffuser les jeux sur un écran de télévision grâce à sa station, mais peut en être retirée pour devenir une console portable. Nintendo estime que les joueurs passent environ la moitié de leur temps dans cette dernière configuration.

Un écran OLED, avec son panneau unique plutôt que les deux superposés de l’ancien écran LCD, donne des couleurs et un contraste inégalés, avec notamment un noir profond là où on n’obtenait qu’un gris léger. Les fabricants de téléphones et de téléviseurs l’ont compris depuis quelques années, la technologie OLED est un ravissement pour les yeux. Et connaissant l’attachement de Nintendo pour les jeux ultracolorés, il s’agit d’une innovation très appréciée.

Fait intéressant, la tablette de la nouvelle Switch a la même taille que l’ancienne, même si l’écran est passé de 6,2 po à 7 po de diagonale. On a réduit considérablement les bordures, celles de côté passant de 10 mm à 4 mm. Les mêmes petites manettes appelées Joy-Con s’adaptent aussi bien au nouveau modèle qu’à l’ancien.

L’autre changement frappant, c’est le nouveau design en noir et blanc de la Switch OLED qui lui donne un air de PS5. On note également qu’alors que l’ancien modèle avait une petite languette de 15 mm à l’arrière qui servait – mal – de support, on a maintenant un long clapet de 160 mm.

La mémoire de stockage interne est passée de 32 Go à 64 Go, ce qui est bien, mais encore nettement insuffisant. Vous serez probablement obligé d’ajouter une carte microSD, qui peut aller jusqu’à 2 To.

Notons qu’on dispose maintenant d’une entrée Ethernet dans la station d’accueil de la Nintendo Switch OLED, là où l’ancienne ne comptait que sur le WiFi. Le son a été légèrement amélioré en redisposant différemment les haut-parleurs. On a gardé la prise 3,5 mm pour y brancher des écouteurs filaires.

Enfin, une nouveauté logicielle dont a également profité la « vieille » Switch récemment : on peut désormais connecter ces consoles directement à pratiquement tous les écouteurs Bluetooth. Sachant à quel point les PlayStation et les Xbox sont capricieuses à ce chapitre, ne se connectant qu’à de rares écouteurs autorisés, on apprécie l’ouverture.

On aime moins

Nintendo n’a pas profité de cette nouvelle génération pour gonfler les spécifications de sa console. On n’a pas affaire ici à une Switch 2, encore moins à la Switch Pro qui fait l’objet de rumeurs. On a toujours un écran de 720p de 1280 pixels sur 720 pour la configuration portable, et de 1080p quand on la branche en HDMI sur le téléviseur. On est loin du 4K.

Même constat sous le capot. La pile est la même et promet une autonomie de 3,5 heures à 9 heures, en fonction de la gourmandise en énergie du jeu.

Le processeur et la carte graphique sont exactement les mêmes, soit une version adaptée de la plateforme Nvidia Tegra, avec 4 Go de RAM. La bonne nouvelle, c’est que tous les jeux pour l’ancienne console sont compatibles.

On achète ?

Est-ce qu’un design amélioré, plus de mémoire de stockage et un écran OLED valent les 50 $ de plus que coûte la Nintendo Switch OLED par rapport au prix de lancement de sa prédécesseure ? Oui, pas de doute en ce qui nous concerne. S’il s’agit de votre première Switch, optez pour la version améliorée. Si vous avez la première version, nous ne voyons pas de raison majeure pour la remplacer.

Plus globalement, est-ce que cette console est un bon achat ? Son concept a fait mouche, en tout cas : on a appris cette semaine que la Nintendo Switch avait atteint les 90,5 millions d’exemplaires vendus, dépassant au panthéon des consoles la PS3 et la Xbox 360. Son catalogue de plus de 5000 jeux est varié, avec une préférence marquée pour les jeux coopératifs et bon enfant, mais aussi quelques centaines de jeux d’action qui plaisent aux adultes. On parle ici de jeux ayant une taille généralement inférieure à 10 Go.

Par contre, si vous êtes un adepte des AAA à la Assassin’s Creed ou à la Red Dead Redemption 2 flirtant avec les 100 Go, passez votre chemin. La Nintendo Switch, OLED ou pas, ne les offre pas.