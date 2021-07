Huawei a deux ambitions avouées avec ses tout nouveaux FreeBuds 4i : un son et une annulation active du bruit ambiant qui se comparent à ceux des écouteurs Bluetooth deux fois plus coûteux. Mission accomplie, avons-nous constaté. Mais oubliez toute configuration supplémentaire.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

D’abord, parce que le prix, de 138,99 $, est leur argument principal. Ce ne sont pas les seuls offerts dans cette catégorie, mais ils sont parmi les très rares qui prétendent égaler des AirPods et des Galaxy Buds bien plus coûteux.

C’est vrai, on le réalise dès les premières notes. Puis après une dizaine de chansons comparées, du bon rock bien lourd à la musique classique en passant par le jazz, on doit lever notre chapeau : ces FreeBuds 4i sonnent extraordinairement bien. La basse est plus riche et le son encore mieux défini que pour des AirPods 2, et égalent sans aucun doute les meilleurs écouteurs Bluetooth que nous avons testés ces dernières années. Et si les Galaxy Buds Pro et les Jabra 75t les surclassent, ces deux derniers ont l’avantage d’être de type « bouton » qui bouche l’oreille. Et précisons ici, si c’est nécessaire, que tous ces écouteurs intra-auriculaires ne sauraient se comparer à de bons casques d’écoute.

Huawei a plutôt décidé d’améliorer le design typique des AirPods – certains crieront au plagiat –, avec des écouteurs en forme de fer droit de golf qui tiennent mieux dans l’oreille tout en laissant passer l’air. Nos cobayes à la maison ont particulièrement apprécié.

Les écouteurs viennent en outre avec trois tailles d’embouts de silicone.

Pour connecter ces FreeBuds 4i à un téléphone, Android ou iOS, il n’y a qu’une méthode : on appuie longuement sur un petit bouton blanc qui fait flasher la diode en blanc et les écouteurs apparaissent dans le menu Bluetooth.

Entre les mains, on a un étui de plastique qui ressemble à un petit galet blanc, rouge ou noir qui sert de chargeur, capable de fournir 22 heures d’écoute avec sa pile de 215 mAh. Les écouteurs eux-mêmes ont une capacité de 10 heures, mais seulement dans les conditions optimales, à volume moyen et sans annulation active du bruit ambiant (Active Noise Cancellation, ou ANC en anglais).

Avec cette dernière fonction, l’autonomie tourne autour de 7 heures, ce qui est tout de même supérieur à la moyenne. Mais on lève notre chapeau pour une deuxième fois : l’annulation active du bruit ambiant, qu’on promet efficace à 99 %, est impressionnante. Les bruits de fond constants, circulation, métro, bruits à l’intérieur d’une automobile ou grondements environnants, disparaissent comme par magie. La fonction ANC, qui consiste à envoyer une onde sonore antagoniste aux bruits détectés, a en plus l’avantage d’améliorer encore plus le son de ces écouteurs.

Pas moyen de se perdre dans les contrôles de ces écouteurs, il n’y en a que deux. En tapotant deux fois n’importe quel écouteur, on contrôle l’arrêt-lecture de la musique ou la réponse-fin d’un appel téléphonique.

Cette dernière fonction est bien configurée, notre voix comme celle de l’interlocuteur sont claires et profondes.

En maintenant longuement le doigt sur un écouteur, on passe de l’annulation du bruit ambiant au mode « Attention » (Awareness), qui amplifie les bruits des alentours pour mieux entendre, par exemple, les voitures qui approchent.

On aime moins

Il n’y a aucune possibilité de configuration par une application mobile. AI Life, l’outil de contrôle des appareils Huawei, ne reconnaît pas les FreeBuds 4i, contrairement à ses prédécesseurs 3 et 3i. Pas moyen, donc, d’utiliser un égaliseur, de passer d’un mode à l’autre ou d’y voir l’état de la pile.

Impossible également de modifier le volume à partir des écouteurs, tout se fait sur le téléphone. Et les FreeBuds 4i ne déclenchent ni l’Assistant Google ni Siri.

On achète ?

Une telle qualité sonore doublée d’une fonction d’annulation du bruit à ce prix, c’est exceptionnel. Selon ces trois critères, auxquels on peut ajouter leur autonomie et leur design si confortable, les FreeBuds 4i sont de toute évidence un très bon achat. Mais ils sont avares en fonctions supplémentaires, soyez prévenu.