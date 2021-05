Techno

Archer GX90

Quand la vitesse est en jeu

Quand on recherche de la rapidité et de la fiabilité, rien de tel que de l’équipement destiné au jeu vidéo. Et c’est exactement ce qu’offre le routeur Archer GX90, capable de donner des latences très réduites, en jeu vidéo comme en téléconférence, de gérer des dizaines d’appareils, le tout à un prix somme toute raisonnable. Il faut apprécier son look, évidemment, et ne pas trop espérer l’intégrer à un réseau maillé.