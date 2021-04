(New York) Malgré des controverses à répétition sur la gestion des données personnelles et l’émergence de plateformes prisées par les plus jeunes, Facebook reste très consulté par les Américains, selon une enquête du Pew Research Center publiée mercredi.

Agence France-Presse

69 % des personnes interrogées disent avoir déjà utilisé ce réseau social, un chiffre relativement stable depuis cinq ans.

Au total, un peu plus de 7 Américains sur 10 disent s’être déjà rendus sur un réseau social quel qu’il soit - la même proportion que l’année dernière.

Le sondage, mené par téléphone auprès de 1502 Américains majeurs, confirme la place prépondérante dans le quotidien des Américains de Facebook malgré de défiance croissante d’une partie du grand public.

« Il y a eu beaucoup d’articles sur l’évolution de la relation des Américains à Facebook, mais ses utilisateurs restent plutôt actifs sur la plateforme », écrivent les auteurs de l’enquête. « 7 utilisateurs de Facebook sur 10 disent visiter le site quotidiennement, dont 49 % qui disent le visiter plusieurs fois par jour. »

Si Facebook tient son rang, le site de partage de vidéos YouTube, filiale de l’empire Google, domine le classement des réseaux sociaux les plus populaires, 81 % des personnes sondées affirmant s’y être déjà rendues. C’est un bond de 8 % par rapport au précédent sondage.

Instagram (consulté par 40 % d’Américains), Pinterest (31 %), LinkedIn (28 %), Snapchat (25 %), Twitter (23 %), WhatsApp (23 %), TikTok (21 %), Reddit (18 %) et Nextdoor (13 %) arrivent loin derrière.

L’usage de ces différentes plateformes varie considérablement en fonction de l’âge des utilisateurs. Si l’immense majorité des 18-49 ans disent utiliser les réseaux sociaux, moins de la moitié des plus de 65 ans s’en servent.

Snapchat, TiktTok et Twitter sont les plateformes les moins visitées par les sexagénaires, tandis qu’elles rencontrent un succès important auprès des millénariaux et de la génération Z.

Facebook affiche en revanche une répartition plutôt homogène parmi les différentes catégories d’âge.

L’enquête relève également des fluctuations en fonction du sexe ou de l’origine ethnique.

Les femmes ont par exemple plus tendance que les hommes à utiliser le site de partage de photos Pinterest, tandis que les personnes noires et les Hispano-américains se disent plus friands de WhatsApp que les personnes blanches.

Le réseau professionnel LinkedIn s’attire lui plus fréquemment les faveurs des personnes possédant un diplôme universitaire.