Avec le Prestige 14 Evo, le fabricant MSI est un des premiers à offrir le tout nouveau processeur Intel de 11e génération. Ultrarapide, rempli de fonctions pour un prix relativement raisonnable, à l’aise tant dans le montage que dans le jeu vidéo, il impressionne l’utilisateur. Mais son ventilateur est bruyant et son écran, pas assez lumineux.

Karim Benessaieh

La Presse

On aime

Dès la prise en main, on sent que le Prestige 14 Evo de MSI a été peaufiné dans les moindres détails. Ce portable plutôt léger de 1,29 kg se soulève de 5 degrés quand on l’ouvre, ce qui rend le travail sur le clavier plus agréable. Celui-ci est rétroéclairé et les touches ont une bonne frappe, s’enfonçant de 1,5 mm. Le bas est occupé par un grand pavé tactile comportant, à son coin supérieur gauche, un lecteur d’empreintes digitales très performant et rapide.

Il suffit de deux secondes pour allumer la bête et se retrouver sur le bureau. C’est du rapide, pas de doute, avec un disque dur SSD de 512 Go pour le modèle que nous avons testé, 16 Go de RAM et, surtout, le tout nouveau processeur Intel de 11e génération, appelé Tiger Lake. Ce portable est également équipé de la nouvelle carte graphique appelée Iris Xe, l’ensemble formant ce qu’Intel a baptisé sa plateforme Evo.

Même s’il n’est pas présenté comme un ordinateur de gamer, le Prestige 14 Evo n’a pas tremblé devant les plus gros jeux AAA que nous lui avons soumis, d’Assassin’s Creed à Tomb Raider en passant par le survitaminé Fortnite. Réactivité et fluidité de l’image étaient exemplaires. Même constat quand nous lui avons fait convertir de la vidéo et traiter plusieurs gros JPEG de 130 millions de pixels dans Photoshop sans qu’il ralentisse la cadence.

Les vidéoconférences sont un charme, notamment avec la webcam HD de 720 p capable de bien gérer les contrastes.

C’est que ce Prestige 14 Evo bat tous ses rivaux selon les tests Geekbench 5 des sites spécialisés, utilisant à plein ses 4,3 GHz. Son écran de 14 pouces de diagonale offre une résolution de 1920 sur 1080 pixels. Côté spécifications techniques, on lui a fourni le WiFi 6 et le Bluetooth 5.1, le dernier cri, et on dispose de deux entrées Thunderbolt 4, d’une entrée USB 2.0 de type A, d’un lecteur de carte microSD et d’une prise jack 3,5 mm.

MSI garantit 10 heures d’autonomie avec sa pile qui se charge étonnamment vite : 30 minutes nous ont suffi pour la faire passer du minimum à 50 %.

Enfin, à 1357 $, son rapport qualité-prix est très intéressant, un des meilleurs sur le marché présentement.

On aime moins

L’écran nous a semblé peu lumineux comparé à ceux d’autres portables du même calibre, et très loin de la luminosité offerte par un MacBook Pro. Divers tests sur des sites spécialisés lui attribuent autour de 270 nits, là où Apple fabrique des portables à 500 nits.

Probablement en raison de son processeur ultrapuissant, le Prestige 14 Evo a de la difficulté à réguler sa température. Sa coque devient assez rapidement chaude et son ventilateur se déclenche assez souvent en faisant du bruit.

Étonnamment, alors que ce portable effectue la plupart des opérations exigeantes avec fluidité, nous sommes tombés plusieurs fois sur des ralentissements inexplicables pour des tâches routinières comme ouvrir le menu Démarrer ou fermer une fenêtre de Chrome. Probablement des problèmes logiciels.

Les 10 heures de diffusion vidéo promises, nous ne les avons jamais obtenues. Tout au plus avons-nous atteint 8 heures, ce qui est quand même respectable.

On achète ?

Il n’y a pas si longtemps, il aurait fallu débourser plus de 2000 $ pour un ordinateur portable de cette trempe. Qu’il soit vendu bien moins cher – jusqu’à 1599 $ pour le modèle avec 1 To de stockage – en fait un appareil très intéressant.

Évidemment, il n’a pas la prestance des portables Apple ou Samsung, et son écran manque singulièrement d’attrait. Et ses capacités dépassent les besoins de bien des utilisateurs. Mais comme ordinateur polyvalent qui va satisfaire autant l’amateur de jeux vidéo que le travailleur à la maison, il s’agit d’un bon achat.

Fiche : Prestige 14 EVO modèle A11 M-042CA

Fabricant : MSI

Prix : à partir de 1357 $ (512 Go de stockage)

Note : 4,5 sur 5