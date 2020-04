Vos enfants passent plus de temps que jamais sur Netflix ? De nouveaux outils de contrôle parental ont fait leur apparition ce mardi, permettant essentiellement un meilleur filtrage par profil.

Karim Benessaieh

La Presse

Première nouveauté, chacun des profils créés sur un compte – le maximum est de cinq – peut maintenant avoir son propre numéro d’identification personnel, empêchant par exemple les enfants d’accéder au compte de leurs parents.

Il est par ailleurs possible d’exclure des titres qu’on juge inadaptés seulement pour un profil précis, et de supprimer des titres particuliers qui n’apparaîtront plus sur ce profil.

Enfin, il sera possible de voir l’historique de ce qui a été regardé par chaque profil, et non plus seulement pour l’ensemble du compte comme c’était auparavant le cas. Petit détail : Netflix rappelle pour l’occasion l’existence d’une fonction déjà disponible, mais peu connue, la désactivation de la lecture automatique de l’épisode suivant.

« Nous espérons que ces nouveaux paramètres de contrôle aideront les parents à faire les bons choix pour leur famille », indique Netflix dans un courriel envoyé à La Presse. Ces changements seront annoncés mercredi matin sur le blogue officiel de l’entreprise.