Sous ses allures bon enfant, Pikmin 3 Deluxe, réédité pour la Nintendo Switch et offert depuis vendredi, est un magnifique jeu d’aventure aux défis bien plus corsés qu’il n’y paraît.

Karim Benessaieh

La Presse

On y personnifie trois personnages, Alph, Brittany et Charlie, en quête de nourriture sur la planète PNF-404. Ils seront aidés par les Pikmins, des espèces de plantes sur deux pattes qui viennent en cinq variétés, chacune ayant ses forces. On peut les faire pousser puis les récolter, on les rassemble avec un sifflet et on les envoie en groupes sur des ennemis, des obstacles, des objets ou des fruits qu’ils vont ramener au vaisseau. Des heures à se casser la tête pour le plaisir. Notre note : 4 sur 5

LG Tone Free

PHOTO FOURNIE PAR LG L’étui chargeur des écouteurs Bluetooth LG Tone Free tuerait 99,9 % des germes grâce à des rayons UV.

Les écouteurs Bluetooth LG Tone Free ont essentiellement une fonction remarquable : leur étui chargeur tue 99,9 % des germes grâce à des rayons UV. Nous n’avons évidemment pas vérifié cette assertion en laboratoire, encore moins en ce qui concerne la COVID-19, mais nous avons pu confirmer qu’ils offraient globalement un bon son, clair et immersif, avec une basse bien enveloppante, quoiqu’un peu distordue à fort volume. En dépit de leur design à la AirPods, ils bouchent désagréablement les oreilles, avec des embouts en silicone plutôt efficaces pour annuler le bruit ambiant. Les commandes tactiles sont également difficiles à contrôler. Verdict : un achat recommandable, un peu coûteux pour 200 $, mais avec une fonction désinfectante qui en séduira plusieurs. Notre note : 3,5 sur 5. LG Tone Free HBS-FN6, 199,99 $.

Premiers contacts PS5

PHOTO FOURNIE PAR SIE Le nouveau contrôleur DualSense de la PS5 offre des ambiances particulières…

Les critiques nord-américains, dont celui de La Presse, ont reçu cette semaine les premières consoles PS5, assorties de conditions très strictes sur les détails qui peuvent être dévoilés. Un jeu, Astro’s Playroom, fait figure de démo qui permet d’avoir un aperçu de la bête, évidemment ultrarapide. La surprise, c’est ce que permet le nouveau contrôleur DualSense : son haut-parleur ajoute à l’ambiance sonore, il peut modifier l’action à l’écran par le simple mouvement, a un pavé tactile sophistiqué et, surtout, des vibrations « haptiques ». Dans le niveau Cooling Springs, on a la sensation de tirer, on doit ramasser des pièces ou même souffler sur le micro pour actionner des hélices. Plus de détails à partir du 6 novembre.

