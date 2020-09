(New York) Google a annoncé mercredi lors d’un évènement en ligne le lancement de deux nouveaux modèles de son téléphone intelligent Pixel, qui seront compatibles avec la technologie 5G, espérant accroître ses parts de marché dans un secteur où il joue un rôle mineur.

Agence France-Presse

Le Pixel 4a 5G, version améliorée du Pixel 4a sorti en début d’année, sera commercialisé à partir de 679 $ au Canada, le 15 octobre, dans neuf pays.

Le Pixel 5, plus puissant et plus résistant, débutera lui à la même date et dans les mêmes pays à partir de 799 $.

Les deux appareils sont disponibles en pré-commande sur le site de Google.

« La 5G est la technologie mobile la plus récente qui offre des téléchargements rapides et des vitesses de streaming aux utilisateurs du monde entier », écrit dans un article de blogue Brian Rakowski, responsable de la gestion de produits chez Google.

« Que vous téléchargiez le dernier film, écoutiez votre musique préférée sur YouTube Music, fassiez une session de rattrapage de podcasts avec Google Podcasts ou jouiez à un jeu sur Stadia, Pixel 4a (5G) et Pixel 5 vous apportent des vitesses rapides », ajoute M. Rakowski.

En annonçant des téléphones compatibles avec la 5G dès septembre, Google devance son concurrent Apple, qui n’a pas encore dévoilé son iPhone 5G.

Le géant des moteurs de recherche pèse toutefois beaucoup moins lourd sur le marché des téléphones que la marque à la pomme.

Selon le cabinet spécialisé IDC, Apple a vendu près de 14 % des téléphones portables mondiaux au deuxième trimestre 2020, se plaçant derrière le groupe chinois Huawei et l’entreprise coréenne Samsung.

Google a présenté d’autres produits mercredi, dont de nouvelles enceintes connectées Nest Audio (129 $) et le dernier Chromecast, un appareil se branchant à la télévision pour accéder à des milliers d’applications et s’accompagnant désormais d’un logiciel ad hoc, intitulé Google TV, et d’une télécommande.