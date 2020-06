Snapchat, du côté des jeunes et face à Trump

Snapchat s’est rallié à Twitter mercredi pour atténuer l’écho des messages de Donald Trump, qui « incitent à la violence raciale ». Très prisé des jeunes, avec ses « Snaps » qui disparaissent au bout de quelques secondes et ses filtres psychédéliques, le réseau social ne fera désormais plus la promotion des publications du président des États-Unis, même si ceux-ci restent visibles aux abonnés à son compte et apparaissent quand un usager fait une recherche précise. Survol d’un phénomène.