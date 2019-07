Clins d'oeil technologiques

La Presse Décidément, le studio montréalais indépendant Behaviour plaît aux Chinois.

Après le studio GAEA, qui a acquis une participation de 20 % en octobre dernier, au tour d'un géant chinois de l'internet, NetEase, de faire son entrée chez Behaviour Interactif. Cette fois, il s'agit d'une « participation minoritaire stratégique ». NetEase, ce sont notamment des plateformes web de courriel qui comptent 940 millions d'usagers en Chine et des revenus en 2018 de 12,8 milliards. On précise par communiqué que le studio montréalais « continuera d'exercer ses activités de façon indépendante » sous la direction de Rémi Racine, son président et fondateur.

Les utilisateurs de la Fire TV d'Amazon peuvent télécharger depuis une semaine l'application officielle de YouTube, plutôt qu'une version maison de base.

Trêve Google-Amazon Après quatre ans de « guerre du streaming », Google et Amazon ont fait la paix. Les utilisateurs de Fire TV peuvent télécharger depuis une semaine l'application officielle de YouTube, plutôt qu'une version maison de base. En échange, le Chromecast de Google, un petit module que l'on branche sur son téléviseur, est maintenant compatible avec le service Prime Video d'Amazon. Les hostilités entre les deux géants avaient été lancées en 2015 quand Amazon avait décidé de ne plus offrir sur son site le Chromecast et le Google Home. Google avait répliqué en interdisant l'application YouTube aux appareils d'Amazon.

Huawei a annoncé cette semaine au Canada la sortie d'un téléphone P30 « soleil ambré » avec, en prime, une montre Watch GT Active gratuite.