 Will.i.am investit dans une entreprise montréalaise en intelligence artificielle 

L'artiste et entrepreneur américain Will.i.am, tête d'affiche du groupe Black Eyed Peas, devient investisseur du fournisseur d'intelligence artificielle montréalais Stradigi AI.

L'annonce a été faite il y a une heure dans le cadre de l'événement C2 Montréal, en présence de Will.i.am. Le montant investi n'a pas été dévoilé.

La participation de l'artiste ne sera pas passive. Will.i.am compte venir régulièrement à Montréal. Il agira à titre de consultant pour l'entreprise de 120 employés née en 2014 qui pousse une nouvelle plateforme pour les organisations baptisée Kepler.

«J'avais l'habitude de venir souvent ici de 1998 à 2009, à l'époque de mon autre carrière, a raconté Will.i.am en conférence à presse. On ne se parlera pas par FaceTime. Mon rôle dans l'entreprise est de m'assurer qu'on mette l'humain au coeur du développement. L'intelligence artificielle peut nous aider à devenir de meilleures personnes. Mais on a besoin d'être guidés, car ça peut avoir un grand impact sur la société. En affaires, l'argent vient habituellement en premier. Mais ce ne doit pas être le cas ici.»

Pourquoi avoir approché Will.i.am? «Il est innovant en musique et en technologie, répond Basil Bouraropoulos, cofondateur et chef de la direction de Stradigi AI. Sa présence va nous aider dans notre croissance. Il comprend les questions d'éthique et de biais.»

Président de I. AM+, Will.i.am a été fondateur et actionnaire de Beats Electronics avant que l'entreprise ne soit rachetée par Apple pour 3,2 milliards US.