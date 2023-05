Jean-Philippe Couture, vice-président, transformation et services, du Groupe ITI, et Jonathan Legault, président, dans le chantier de construction de leurs nouveaux bureaux à Québec

ITI a créé cette année de nouveaux concepts de bureaux collaboratifs à Laval et à Québec. Elle propose à ses clients de venir faire des laboratoires et des formations pour adopter des solutions qui s’en inspirent et offrir de meilleurs environnements de travail à leurs employés.

Caroline Rodgers Collaboration spéciale

« L’idée derrière cela est de créer une proximité avec nos clients dans les nouveaux marchés, d’être capables de les accompagner et de leur donner accès à nos experts en technologie », dit Jonathan Legault, président du Groupe ITI.

« La position qu’on a décidé d’adopter dans le marché, c’est de répondre aux principaux besoins de nos clients en technologies de l’information avec nos piliers technologiques, explique Jean-Philippe Couture, vice-président, transformation et services. Or, quand on regarde ce qui se passe avec la rareté de la main-d’œuvre, un environnement de travail qui offre une meilleure expérience permet de se distinguer comme employeur. De plus, lorsqu’une bonne partie des employés travaille de la maison ou en mode hybride, ce qui peut faire la différence, c’est l’expérience technologique que vont vivre les employés. Et les employeurs ont besoin de moderniser l’“expérience employé” sous cet angle. »

Le défi des nouvelles générations

C’est particulièrement vrai avec les nouvelles générations, qui ont peu de patience avec les technologies obsolètes et veulent des outils performants. Alors que la technologie est déjà omniprésente, on peut se demander, en 2023, ce qu’est un environnement de travail moderne et collaboratif.

« Il y a toute une science derrière cela, dit Jean-Philippe Couture. Il y a des choses à changer sur le plan du design des salles de conférence et des espaces de travail. Chez nous, il y a maintenant des bureaux partagés ; il n’y a plus nécessairement de bureaux assignés. Nous avons différentes configurations : des bureaux pour travailler debout ou assis, pour varier, où les gens se déplacent de façon dynamique avec leur ordinateur portable pour travailler ensemble. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Jean-Philippe Couture, vice-président, transformation et services, du Groupe ITI

En télétravail, les gens se sont équipés et sont maintenant habitués de travailler avec deux écrans, on leur fournit donc le même niveau d’équipements, pour qu’ils aient une expérience technologique optimale partout. Jean-Philippe Couture, vice-président, transformation et services, du Groupe ITI

Dans l’avenir, les salles de conférence sont aussi appelées à être plus multifonctionnelles, et aménagées pour travailler en équipe avec des tableaux blancs. Par ailleurs, avec le travail en mode hybride, les informations, applications, outils et bases de données utiles au travail doivent être accessibles en tout temps, de partout, de façon sécurisée.

Transformations majeures

ITI est active depuis 1991. Il y a cinq ans, l’arrivée d’un nouveau groupe d’actionnaires a entraîné des transformations majeures.

« Nous avons entrepris une modernisation de nos opérations pour nous assurer d’être pertinents pour les besoins de nos clients, dit Jonathan Legault. Nous avons revu toute notre approche de mise en marché, nous avons structuré notre offre avec des piliers technologiques et nous avons beaucoup investi dans nos systèmes et nos ressources humaines. À travers cela, nous avons eu une croissance organique, mais nous avons aussi fait plusieurs acquisitions. D’un côté, de l’acquisition d’expertise, et de l’autre, des acquisitions telles que Zycom Technologies, en février 2022. »

Toujours en croissance, la PME de 450 employés poursuit son expansion, notamment du côté américain.