(Ottawa) La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, demande au ministre Jean-Yves Duclos d’agir pour que les hebdomadaires locaux soient livrés gratuitement dans les boîtes aux lettres par Postes Canada. Transcontinental mettra fin au Publisac, principal véhicule de distribution du Courrier du Sud, à la mi-mars à Longueuil.

« En tant qu’élus, on a une responsabilité de s’assurer qu’on a une démocratie qui soit saine », signale en entrevue avec La Presse l’élue, qui avait siégé à la commission parlementaire sur l’avenir des médias d’information en 2019 lorsqu’elle était députée à l’Assemblée nationale.

« Ça m’interpelle aussi comme mairesse parce que, pour moi, l’information locale, c’est aussi important pour le sentiment d’appartenance à la communauté, poursuit-elle. Quand tu ne sais pas ce qui se passe dans ta communauté, tu te sens moins partie prenante. »

Elle doit présenter ce vendredi un plan de valorisation des médias locaux qui se décline en trois axes : la diffusion et la distribution, le financement, et le contenu et la valorisation.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos

L’appel lancé au ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, pour la distribution gratuite des hebdomadaires est la première des six pistes d’action. Ce dernier avait rencontré Mme Fournier à Longueuil à la mi-janvier pour discuter, entre autres, des défis des médias locaux.

Ce qui est le plus crucial, c’est la distribution. C’est bien beau de soutenir les médias, mais il faut qu’ils rejoignent le public. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

« Si le journal n’existe plus, quand bien même on subventionnerait des postes de journalistes, il n’y aura plus de médias pour les engager », fait valoir Mme Fournier.

Des choix déchirants

Le Courrier du Sud a un tirage de 110 000 exemplaires qui sont actuellement distribués à Longueil par l’entremise du Publisac, qui disparaîtra après la mi-mars.

« C’est quatre fois le prix pour distribuer Le Courrier du Sud par l’entremise de Postes Canada que par le Publisac », explique la présidente-directrice générale de Gravité Médias, Julie Voyer. L’entreprise possède cinq journaux qui sont distribués sur la Rive-Sud de Montréal – La Relève, Le Reflet, Le Soleil de Châteauguay et Le Saint-François.

Elle s’attend à devoir faire des choix déchirants, notamment à devoir diminuer le nombre d’exemplaires, si elle ne trouve pas de solution pour la distribution de ses hebdos.

La situation est la même partout au Québec puisque le Publisac cessera d’être distribué entre les mois de février et de mai. Transcontinental utilisera plutôt les services de Postes Canada pour distribuer Raddar, un cahier de circulaires, qui sera d’abord lancé à Montréal.

La demande de la mairesse Catherine Fournier va plus loin que la motion adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en décembre. Les élus demandaient alors à Ottawa de revoir la tarification de Postes Canada pour la distribution des médias imprimés. Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, avait par la suite interpellé le ministre Duclos.

Le Bloc québécois réclame également un tarif préférentiel comparable à la somme déboursée par les journaux locaux pour la distribution par le Publisac.

Avec la collaboration de Martin Vallières et d’Isabelle Dubé, La Presse