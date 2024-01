La filiale de Caisse de dépôt et placement du Québec, CDPQ Infra, se retire du projet de prolongement du Réseau express métropolitain (REM) sur la Rive-Sud, un tracé le long du boulevard Taschereau qui est à l’étude depuis plusieurs années.

« Un projet sur la Rive-Sud nécessiterait de mobiliser des équipes qui ne sont pas disponibles à l’heure actuelle », a en effet confirmé lundi la directrice médias pour CDPQ Infra, Michelle Lamarche, en citant notamment l’importance d’assurer la fiabilité de l’antenne Rive-Sud du REM et les travaux menés pour les autres antennes du REM qui entreront en test ce printemps.

Le nouveau projet d’étude dans la capitale, devant remplacer l’ancienne mouture du tramway, a aussi pesé dans la balance, selon Mme Lamarche.

« Dans tous les cas, les paramètres de travail, tels que les plans d’aménagement des villes et le contexte économique, ont changé depuis les dernières années, et les études qui avaient été réalisées nécessiteraient d’être actualisées », a-t-elle ajouté, confirmant ainsi l’information d’abord rapportée par Radio-Canada.

Il s’agit d’un revirement important dans le dossier. Lundi matin, le président et chef de la direction de CPDQ Infra, Jean-Marc Arbaud, avait pourtant affirmé que le projet du REM Rive-Sud était toujours en élaboration par CDPQ Infra. « On va avoir une réunion pour faire un point prochainement avec le gouvernement et donner les grands paramètres qui avaient été regardés en termes de corridors », avait-il soutenu en entrevue avec l’animateur Patrick Masbourian.

Une rencontre cruciale vendredi

Cela fait maintenant plus de trois ans que CDPQ Infra étudie le projet de mobilité structurant pour la Rive-Sud de Montréal, dans l’axe du boulevard Taschereau. La mairesse Fournier avait d’ailleurs montré des signes d’impatience, en août, en répétant qu’elle attendait des nouvelles de la Caisse depuis un an et demi à ce sujet. Selon des plans préliminaires, ce prolongement est-ouest devait connecter la station de métro de Longueuil à La Prairie, en se connectant au réseau actuel du REM à la station Panama, à Brossard.

Tout s’est joué vendredi dernier, lors d’une rencontre à l’issue de laquelle Longueuil, Brossard et Boucherville ont demandé à la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, de retirer les dossiers des mains de la Caisse de dépôt. M. Arbaud était présent.

D’après nos informations, aucune avancée n’était alors à l’agenda. Les villes ont déploré le « manque de collaboration » de la Caisse depuis le début du projet. C’est finalement la Caisse de dépôt qui s’est retirée elle-même du projet peu après.

Les mairesses et maire des trois municipalités espèrent maintenant que le projet tombera dans la cour de la future agence des transports censée réduire les délais et les coûts. Québec espère déposer le projet de loi qui créerait cette agence en février prochain, en vue d’une adoption en juin, avec objectif que l’agence soit en place au mois de septembre.

Au gouvernement, on se réjouit d’ailleurs de ce souhait des villes, même si le départ de CDPQ Infra du projet n’est pas accueilli avec enthousiasme. Sur l’île de Montréal, La Presse a aussi révélé récemment que le gouvernement envisage que le tramway dans l’est de Montréal – qui a remplacé la version du REM de l’Est à 36 milliards – soit le premier projet de la future agence.

Un projet « prioritaire » pour Québec

Au cabinet de la ministre Guilbault, on indique prudemment le projet de prolongement du REM à Longueuil demeure « prioritaire ».

« Nous partageons en effet la volonté des mairesses Fournier et Assad de doter la Rive-Sud d’un projet structurant de transport collectif, a-t-on indiqué. Nous continuerons à collaborer avec nos partenaires dans le cadre de ce projet. »

Les mairesses de Longueuil et Brossard, Catherine Fournier et Doreen Assaad, ont quant à elles confirmé la nouvelle, lundi, par l’entremise d’un communiqué conjoint. « Vendredi dernier, nous avons rencontré les dirigeants de CDPQ Infra pour faire le point sur la planification du projet et avons fait le constat que sa réalisation devrait être confiée à la future entité gouvernementale présentement en élaboration par la ministre Geneviève Guilbault et son équipe », ont-elles écrit.

« À la suite de la rencontre, nous avons donc officiellement appelé le gouvernement à confier le mandat du lien structurant est-ouest de la Rive-Sud à cette nouvelle entité afin d’accélérer sa réalisation en concertation avec les villes, dont, au premier chef, Longueuil et Brossard. »

Il s’agit du deuxième revers dans la même journée pour CDPQ Infra, qui s’est fait rappeler à l’ordre lundi matin par Québec à propos des multiples pannes ayant touché le REM dans les derniers jours.

« Pour provoquer un transfert modal, il faut que nos réseaux de transport collectif fonctionnent, a martelé la ministre Guilbault. Les problématiques rencontrées depuis six mois doivent être prises au sérieux, et nous devons nous assurer que les usagers sont bien informés. »