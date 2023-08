Le projet de loi C-18 doit forcer Meta ( Facebook, Instagram, Threads ) et Alphabet ( Google, YouTube ) à négocier des ententes avec les médias pour compenser la diffusion de leur contenu.

Le Bureau de la concurrence doit se pencher sur « l’abus de position dominante » de la plateforme Facebook, disent les représentants de grands médias canadiens. Ils réclament une enquête sur le blocage des nouvelles qu’a décrété Meta dans la foulée du projet de loi C-18 sur les nouvelles.

Selon Médias d’Info Canada, l’Association canadienne des radiodiffuseurs ( ACR ) et Radio-Canada, les pratiques du géant californien « sont de toute évidence conçues pour mater les entreprises de presse canadienne, les empêcher de participer et d’accéder au marché de la publicité, et réduire considérablement leur visibilité ».

« Le comportement anticoncurrentiel de Meta, qui a attiré l’attention des organismes de réglementation du monde entier, renforcera sa position déjà dominante dans la publicité et dans les médias sociaux et nuira au journalisme canadien », mentionne le communiqué des trois organisations.

Le projet de loi C-18 doit forcer Meta ( Facebook, Instagram, Threads ) et Alphabet ( Google, YouTube ) à négocier des ententes avec les médias pour compenser la diffusion de leur contenu.

Depuis des mois, les deux géants de la techno menacent de couper l’accès aux nouvelles canadiennes si Ottawa va de l’avant avec sa nouvelle loi. Adoptée en juin, elle doit entrer en vigueur en décembre, mais Meta a déjà mis sa menace à exécution, annonçait l’entreprise le 1er août.

« S’abstenir de discriminer »

Les demandeurs de l’enquête souhaitent que le Bureau de la concurrence force Meta « à s’abstenir de discriminer ou de pénaliser, par algorithme ou autrement, le contenu des organismes d’information canadiens sur ses plateformes ».

Selon eux, Meta cherche à « dicter unilatéralement les règles du jeu ». Le blocage des contenus « diminuera indubitablement la visibilité » des nouvelles et nuira à leur capacité à toucher des revenus de publicité ou d’abonnement, ajoutent les organismes dans le cadre de leur sortie publique.

« Si l’on permet à Meta d’agir impunément, elle pourrait causer des dommages importants à la capacité des organismes d’information canadiens » à faire leur travail, qualifié d’« essentiel au fonctionnement d’une société libre et démocratique » dans le communiqué du 8 août.

Médias d’Info Canada représente la presse imprimée et numérique, dont La Presse. L’Association canadienne des radiodiffuseurs est le porte-parole national des radios et des télédiffuseurs privés.

Nouvelles écartées

Le 1er août, Meta a annoncé qu’elle mettait à exécution sa menace de bloquer les nouvelles canadiennes, en réaction à l’adoption de C-18.

« Ces changements entrent en vigueur aujourd’hui et seront mis en œuvre pour tous les utilisateurs accédant à Facebook et Instagram au Canada au cours des prochaines semaines », indiquait alors l’entreprise sur un blogue.

La nouvelle ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, a réagi en dénonçant l’attitude « irresponsable » de Meta.

« Facebook sait qu’il n’a aucune obligation en vertu de la loi à l’heure actuelle, écrivait son cabinet dans un courriel à La Presse. L’entreprise n’a pas encore participé au processus réglementaire. Les géants du web préfèrent bloquer l’accès aux nouvelles pour leurs utilisateurs au lieu de payer leur juste part pour le travail des médias. »

La ministre ajoutait que Facebook et Google « reçoivent 80 % de tous les revenus publicitaires numériques au Canada ». « Pendant ce temps, des centaines de salles de nouvelles ont fermé leurs portes. Une presse libre et indépendante est fondamentale pour notre démocratie, et les Canadiens s’attendent des géants du web qu’ils respectent la loi dans notre pays. »

Dans une déclaration écrite, la porte-parole de Meta Canada, Rachel Curran, affirmait de son côté qu’Ottawa est au fait des préoccupations du géant numérique et affirmait qu’il était « impossible » pour lui de se conformer à C-18.

« Cette loi repose sur l’idée erronée selon laquelle Meta bénéficie injustement des contenus d’actualité partagés sur nos plateformes, alors que c’est tout le contraire. »

Selon elle, les médias « publient volontairement » leur contenu sur Facebook, mais ce ne sont pas les nouvelles qui attirent les Canadiens sur la plateforme.