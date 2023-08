La firme d’investissement québécoise Novacap acquiert une entreprise de New York, Cadent, qui est spécialisée en technologies de convergence publicitaire entre la télévision et les médias numériques.

Selon les informations fournies par Novacap, Cadent est « l’une des plus grandes plateformes indépendantes de ciblage unifié des auditoires à travers la télévision connectée (CTV), la télévision traditionnelle et la publicité numérique ».

Cadent a développé une « clientèle prestigieuse » composée de « groupes internationaux de communication et d’achat média » parmi les plus grands annonceurs et les « grands éditeurs et distributeurs de contenu [médiatique] à l’échelle mondiale ».

Selon Novacap, cette acquisition survient à « un moment charnière où les habitudes de consommation des médias évoluent vers la diffusion en continu ».

« Alors que le paysage médiatique devient de plus en plus fragmenté, Cadent fournit des solutions technologiques innovantes aux annonceurs qui désirent optimiser leur portée et leur capacité à cibler des auditoires spécifiques sur une multitude de plateformes », écrit Novacap dans son annonce de l’achat de Cadent, sans toutefois en divulguer les détails financiers.

« Pionnière »

« Nous sommes au début d’un changement important dans la diffusion de la publicité télévisée et, grâce à des investissements stratégiques et à des acquisitions, nous pensons que Cadent continuera à progresser en tant que pionnier sur le marché de la télévision convergente », affirme Samuel Nasso, vice-président principal chez Novacap et principal responsable de cette acquisition de Cadent.

Du point de vue de Pascal Tremblay, associé directeur et chef de la direction, l’acquisition de Cadent en tant que « pionnière dans le secteur publicitaire de la télévision convergente correspond exactement au profil d’entreprise innovante et orientée vers la croissance que [Novacap cherche] à soutenir ».

M. Tremblay considère aussi que « l’expertise [de Novacap] en création de valeur au sein des sociétés spécialisées dans les technologies médiatiques [la] positionne comme le partenaire idéal pour accompagner Cadent dans sa démarche de croissance ».

De son siège social à Longueuil, ainsi que de ses bureaux à Toronto et à New York, la firme d’investissement Novacap gère des fonds de placement privé en entreprises de croissance qui regroupent 8 milliards de dollars en actifs sous gestion.