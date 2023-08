Données personnelles piratées

Action collective autorisée contre Capital One et Amazon

Les clients de Capital One qui ont vu leurs données confidentielles compromises lors d’une énorme violation de la confidentialité en 2019 pourront réclamer des dommages en cour. Un juge de la Cour supérieure du Québec a autorisé mardi une action collective contre la Banque Capital One, Amazon inc. et plusieurs de leurs filiales.