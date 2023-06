(Londres) Le quotidien britannique The Telegraph, ainsi que son édition dominicale The Sunday Telegraph et le magazine The Spectator vont être mis en vente après des dettes impayées de leur société-mère, a indiqué mercredi Bank of Scotland.

Agence France-Presse

Bank of Scotland – auprès de laquelle est endetté le groupe – a indiqué à l’AFP qu’« en raison de dettes en souffrance et sans aucun signe de remboursement, Bank of Scotland n’a malheureusement pas eu d’autres choix que de nommer des administrateurs judiciaires pour B. UK. Limited », la société-mère qui contrôle notamment le Telegraph Media Group, propriété de la richissime famille Barclay.

Bank of Scotland explique qu’il s’agit d’un « acte de dernier recours », faute d’avoir trouvé un accord avec le groupe pour le remboursement des dettes.

Selon les médias britanniques, le montant des dettes se chiffre à environ un milliard de livres (1,7 milliard $).

La banque a nommé la société AlixPartners comme administrateur judiciaire. AlixPartners a précisé que la procédure n’empêcherait pas les publications de poursuivre « normalement » leurs activités.

Selon AlixPartners, Howard et Aidan Barclay ont été démis de leurs fonctions de directeurs au sein du Telegraph Media Group et du magazine The Spectator.

Selon les experts du secteur, les titres pourraient valoir entre 500 et 600 millions de livres (830 à près de 989 millions $).

« Comme AlixPartners l’a clairement indiqué, cette situation n’est en aucun cas liée à la santé financière ou aux performances des entreprises Telegraph et Spectator », a réagi la famille Barclay, soulignant que les discussions se poursuivaient avec la banque.

Les frères jumeaux Frederick et David Barclay, décédés en 2021, avaient acheté les journaux du groupe The Telegraph en 2004 pour 665 millions de livres.

Les deux frères ont construit un vaste empire qui a commencé avec les hôtels et s’est élargi pour inclure la vente au détail et des médias.