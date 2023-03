PHOTO THIBAULT CAMUS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le géant du Web s’est défendu de couper l’accès aux nouvelles à environ un million d’usagers au Canada en réaction au projet de loi C-18 qui le forcerait à partager une partie de ses revenus avec les médias. Ses représentants canadiens ont tenté à maintes reprises d’esquiver les questions des élus vendredi, à un point tel où ceux-ci ont décidé de leur faire prêter serment en plein milieu de leur témoignage.

Il s’agit d’une procédure rarement utilisée. Des députés de tous les partis n’ont pas caché leur exaspération face aux tentatives de la vice-présidente et directrice nationale de Google Canada, Sabrina Geremia, d’éluder leurs questions. Le député libéral Chris Bittle lui a rappelé qu’elle pouvait être accusée de parjure.

D’entrée de jeu, Mme Germia et le directeur des politiques publiques et des relations avec le gouvernement de Google Canada, Jason J. Kee, se sont défendus de couper l’accès aux nouvelles à 4 % de leurs usagers au Canada.

« Je veux souligner que ce ne sont que des tests », a affirmé M. Kee, au début de son témoignage. Il a ajouté qu’ils étaient effectués en prévision de l’application du projet de loi qui forcerait le géant du Web à conclure des ententes pour le partage de ses revenus avec les médias.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Le gestionnaire des politiques publiques pour Google Canada, Jason J. Kee

Il s’agit plutôt de « moyens de pression qui sont déloyaux », a fait valoir le député bloquiste Martin Champoux.

« Vous avez dépassé les limites, les a avertis le député conservateur, Kevin Waugh. Nous n’avons aucune idée en quoi consistent vos tests ». Il leur a demandé de fournir la liste de ce que Google est en train de tester au Canada.

Les parlementaires qui siègent au comité permanent du patrimoine canadien avaient convoqué les hauts dirigeants de Google, Sundar Pichai, Kent Walker et Richard Gingras, mais ceux-ci ont plutôt délégué leurs représentants au Canada, Sabrina Geremia, et Jason J. Kee.

Le député libéral Anthony Housefather a noté que les grands patrons de Google s’étaient pourtant déplacés au Canada pour faire du lobby auprès des élus contre le projet de loi C-18. « Ils sont donc prêts à faire pression sur nous en privé, mais pas à répondre à nos questions en commission », a-t-il souligné.

Les représentants de Google au Canada ont passé un mauvais quart d’heure lors de leur passage au Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes. La présidente du comité leur a intimé à plusieurs reprises de répondre aux questions. « Il était très clair que ce comité n’a pas été convoqué pour discuter de tests », leur a-t-elle rappelé.

Google s’oppose au projet de loi C-18 qui créerait un précédent, selon l’entreprise, en mettant un prix sur les liens qui mènent vers des sites d’information dans son moteur de recherche. Cette législation forcerait les géants du Web comme Google et Facebook à conclure des ententes pour le partage de leurs revenus avec les médias dont le contenu est utilisé gratuitement par ces plateformes.

La fronde de Google survient alors que Québecor, Global News et Postmedia, qui détient le Montreal Gazette, coupent dans leurs effectifs. Les géants du web comme Google et Meta (propriétaire de Facebook et Instagram) accaparent la grande majorité des revenus en ligne. Cette perte de revenus publicitaires fait mal aux salles de nouvelles.

Les représentants de Google au Canada devaient répondre aux questions des élus par visioconférence lundi, mais la rencontre avait finalement été annulée après avoir été retardée pendant plus d’une heure en raison de problèmes techniques liée à l’interprétation.

La réunion d’urgence du comité avait été convoquée à la demande des libéraux, néo-démocrates et bloquistes qui ont dénoncé cette tactique d’intimidation.